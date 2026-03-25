DJK Vierlinden stellt neuen Seniorenobmann vor: Peking (Justin Flores) übernimmt Verantwortung
Die DJK Vierlinden 1928 e.V. stellt sich im Seniorenbereich weiter zukunftsorientiert auf und hat eine wichtige personelle Entscheidung getroffen:
Mit Peking (Justin Flores) übernimmt ab sofort ein engagierter und vereinsnaher Akteur die Rolle des Seniorenobmanns.
Mit der Einführung bzw. Neubesetzung dieser Position setzt die DJK ein klares Zeichen für Struktur, Entwicklung und Zusammenhalt im Seniorenbereich. Der Seniorenobmann fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen Vorstand, Trainern und Mannschaften und trägt maßgeblich dazu bei, die Abläufe innerhalb des Vereins weiter zu optimieren.
Gerade in einem Verein wie der DJK Vierlinden, der in den vergangenen Jahren besonders durch starken Teamgeist, ehrenamtliches Engagement und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten aufgefallen ist, kommt dieser Rolle eine besondere Bedeutung zu.
Aufgaben und Verantwortungsbereich
Zu den zentralen Aufgaben von Peking (Justin Flores) zählen unter anderem:
Ziel ist es, die vorhandenen Strukturen weiter zu stärken und gleichzeitig neue Impulse zu setzen, um den Seniorenbereich nachhaltig erfolgreich aufzustellen.
Ein Mann aus dem Verein – für den Verein
Mit Peking (Justin Flores) übernimmt eine Persönlichkeit die Aufgabe, die den Verein kennt und lebt. Seine Nähe zur DJK Vierlinden sowie sein Engagement machen ihn zur idealen Besetzung für diese wichtige Position.
Der Verein ist überzeugt, mit dieser Entscheidung einen weiteren Schritt in Richtung einer stabilen und erfolgreichen Zukunft gemacht zu haben.
Die DJK Vierlinden verfolgt weiterhin konsequent ihren Weg, den gesamten Verein – von der Jugend bis in den Seniorenbereich – strukturiert, gemeinschaftlich und nachhaltig zu entwickeln.
Mit der neuen Rolle des Seniorenobmanns wird dieser Weg konsequent fortgesetzt.