DJK Vierlinden findet Trainer für den Neuanfang

„Daniel Pilch steht für den Neuanfang, den wir gemeinsam gestalten wollen“, sagt Christian Landers, 1. Vorsitzender der DJK Vierlinden. „Mit ihm wollen wir den Weg zurück in die Erfolgsspur gehen und stärken dabei unsere Werte und die Gemeinschaft im Verein.“ Pilch, der das Fußballspielen bei der DJK erlernt hat und als Senior später unter anderem in der Bezirksliga für Vierlinden am Ball war, freut sich auf die neue Aufgabe bei seinem Heimatverein. „Es ist für mich eine große Chance, die Mannschaft neu zu formieren und gemeinsam einen echten Neuanfang zu starten“, sagt er. „Unser Ziel ist, wieder eine starke Identität und echten Teamgeist zu schaffen, bei dem jeder Spieler mit Leidenschaft und Zusammenhalt für den Verein kämpft.“

Gemeinsam wollen Pilch und Zaksek eine neue sportliche Identität formen, die auf Zusammenhalt, Engagement und einer tiefen Verbundenheit zur DJK Vierlinden basiert. Aktuell belegt die Mannschaft, die noch bis Sommer von Guido Contrino angeleitet wird, den vierten Platz in der Tabelle der Kreisliga A.