DJK und Ranzinger trennen sich

Die DJK Arnschwang und Trainer Christian Ranzinger trennen sich. Der durchwachsene Start und die negativen Ergebnisse zu Beginn der neuen Bezirksliga-Saison haben beide Seiten dazu bewogen, die gemeinsame Zusammenarbeit zu beenden. „Wir gehen aber im Guten auseinander und sind Christian für seine geleistete Arbeit in den letzten Jahren bei uns sehr dankbar“, betont dritter Abteilungsleiter Martin Baumann, der Ranzinger 2022 als Coach nach Arnschwang geholt hatte. Auch der scheidende Trainer sieht das so und wünscht sich, dass so neue Impulse bei der Mannschaft gesetzt werden können. Bis auf die beiden Derby-Siege gegen Furth im Wald und Raindorf hat sich die DJK bisher nur Niederlagen eingehandelt – zuletzt eine sehr deutliche 7:1-Klatsche beim FC Wernberg. Ähnlich wie in der Vorsaison ist die personelle Situation immer mal wieder angespannt. Dennoch erhoffen sich die Verantwortlichen der Fußballabteilung mit Martin Baumann, Lukas Riedl und Andreas Sturm durch den Trainerwechsel eine positive Veränderung innerhalb der Mannschaft zu bewirken.

Christian Ranzinger sieht das ähnlich. „Nach einem gemeinsamen Gespräch sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Schritt nun für beide Seiten der richtige ist, um neue Impulse zu setzen.“ In den letzten Wochen habe es ein paar Anzeichen gegeben, weshalb der 40-jährige C-Lizenz-Inhaber glaubt, dass es nun wichtig ist, dass die Mannschaft wieder in die Spur findet. „Auch wenn es mir beziehungsweise uns sehr schwerfällt. Ich blicke mit Dankbarkeit auf die Zeit zurück und wünsche dem Verein für die Zukunft nur das Beste und viel Erfolg“, betont er. Ranzinger übernahm die erste Mannschaft der DJK in der Kreisliga-Saison 2022/23 und führte sie gleich im ersten Jahr zum Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Die Saison darauf schloss die DJK als Aufsteiger sogar als sehr guter Sechster ab. Auch die vergangene Spielzeit fiel am Ende, nach einer gewissen Zitterpartie in den letzten Wochen, noch positiv aus und endete mit einem guten siebten Rang. Neben seiner erfolgreichen Arbeit in den drei Spielzeiten hat sich Ranzinger nicht nur durch seine offene Art viele Freunde im Verein gemacht, sondern war auch neben dem Platz engagiert – weit über die normalen Aufgaben eines Trainers hinaus.