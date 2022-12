DJK Twisteden verliert unglücklich gegen GSV Moers Bezirksliga, Gruppe 4: Der GSV Moers ließ die Gastgeber nicht mehr zum Ausgleich kommen.

Da war mehr für die DJK Twisteden drin. Der Bezirksligist war am Sonntag bei der 3:4 (1:3)-Heimniederlage gegen den Tabellendritten GSV Moers lange ein gleichwertiger Gegner und haderte nach dem Abpfiff auch mit dem Schiedsrichter. „In der zweiten Halbzeit waren wir sogar in allen Belangen die bessere Mannschaft. Wir haben einen Titelanwärter, der in Bestbesetzung angetreten ist, klar dominiert. Ein Punkt wäre hochverdient gewesen“, sagte DJK-Trainer Markus Hierling.

In Halbzeit eins war sein Team durch zwei Treffer von Samet Altun (11./Elfmeter, 16.) schnell mit 0:2 in Rückstand geraten. Jan van de Meer (20.) verkürzte zwar, doch die Gäste schlugen zehn Minuten später durch Jan Pimingstorfer zurück – „ein klares Abseitstor“, so Markus Hierling. Nach dem Wechsel brachte Yannik Thielen (65.) die DJK auf 2:3 heran. In der 75. Minute stellte GSV-Akteur Luis Gizinksi den alten Abstand her. Die Twistedener reklamierten ein klares Foulspiel bei der Entstehung des Tores. Dass Mathis Opgenhoff (81.) ein weiteres Mal für den Außenseiter verkürzte, änderte nichts mehr an der Niederlage. Der Twistedener Malte Iland (78.) und der Moerser ‘ Adis Dedic (85.) sahen die Gelb-Rote Karte.