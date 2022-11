DJK Twisteden verliert 1:4 beim VfL Tönisberg Gäste vor der Pause über die linke Seite der DJK zu stark.

Das war nicht der Abend der DJK Twisteden. Der Bezirksligist musste sich am Freitagabend beim VfL Tönisberg deutlich mit 1:4 (0:3) geschlagen geben. „Vor allem im ersten Durchgang ist es uns nicht gelungen, die schnellen Vorstöße des Gegners über die linke Seite zu verteidigen“, sagte DJK-Trainer Markus Hierling.

So ließ der Führungstreffer für Tönisberg nicht lange auf sich warten. Schon nach 13 Minuten traf Shinnosuke Shimoda. Nur sieben Minuten später markierte Daniel Seder­strem das 2:0. Der DJK gelang in der Offensive zunächst nur wenig. Sie musste nach einer halben Stunde durch Brian Drubel bereits das dritte Gegentor hinnehmen. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte der Gastgeber durch Hayoto Takemata auf 4:0. Immerhin erzielte Tom Cappel in der 53. Minute noch den Ehrentreffer. Mehr war aber für die DJK Twisteden nicht drin. „Ich muss meinem Team trotzdem ein Lob machen, weil es sich trotz der frühen Entscheidung nicht hat hängen lassen“, sagte Markus Hierling.