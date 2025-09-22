DJK Twisteden und SV Rindern liefern sich ein hitziges Duell

Reichlich erhitze Gemüter hat es beim Duell der Bezirksligisten SV Rindern und DJK Twisteden gegeben. Die beiden Mittelfeld-Teams der vergangenen Jahre lieferten sich an der Rinderner Wasserburg ein derart feuriges Kräftemessen, dass der Schiedsrichter nach dem Abpfiff gegenüber Rinderns Trainer Christian Roeskens sogar den Vergleich zu Duisburger Stadtduellen gezogen haben soll, die nach seinen eigenen Angaben friedlicher verlaufen seien.
Zunächst hatte DJK-Kapitän Chris Kleuskens dem Twistedener Top-Torjäger mit einem Steckpass das 1:0 (12.) aufgelegt. In Durchgang zwei schlug der frisch eingewechselte Yannik Thielen einen genialen Diagonalball, den Schellenberg ebenfalls zu verwerten wusste (61.). Kurz darauf verhinderte der Pfosten den sechsten Saisontreffer des Stürmers und gleichzeitig eine mögliche Vorentscheidung. Stattdessen schwappte das Momentum nur fünf Minuten nach dem Twistedener 2:0 plötzlich in eine andere Richtung.
DJK-Spieler Niklas Heussen sah in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte. Es war jedoch eine andere Szene, die seinen Trainer Marcel te Nyenhuis auf die Palme brachte. „Der Platzverweis war noch vertretbar. Wenig später wurde unser Spielführer Chris Kleuskens jedoch ohne Konsequenzen von einem bereits verwarnten Spieler umgeschubst. Da hat die Verhältnismäßigkeit einfach nicht gepasst. Dem Schiedsrichter ist das Spiel in der Folge komplett entglitten. Auch der SV Rindern hat sich nicht rühmlich verhalten“, sagte te Nyenhuis.
In Unterzahl hatten die Gastgeber dann Oberwasser. Es kam, wie es kommen musste: Der eingewechselte Piet Kramer verkürzte in der 68. Minute auf 1:2.
Und in der Schlussphase schlug einmal mehr die Stunde von Max Janssen, der einen pariertenDistanzschuss von Mika Winkler zum 2:2-Endstand abstaubte (85.). Zwischenzeitlich hatte die DJK sogar noch die Chance, wieder auf 3:1 zu stellen.
„Wir müssen uns am Ende vorwerfen, nicht das dritte Tor gemacht zu haben. Dennoch hat das Endergebnis einen faden Beigeschmack. In Gleichzahl wäre das Spiel wahrscheinlich anders verlaufen“, sagte Marcel te Nyenhuis. Auch Christian Roeskens übte nach dem Abpfiff Kritik am Schiedsrichter. „Wir waren der Meinung, dass er viele kleine Fouls gegen uns nicht gepfiffen hat. Das 2:2 geht am Ende in Ordnung. Beide Mannschaften hätten das Spiel entscheiden können. Der Platzverweis spielt uns natürlich in die Karten“, sagte der Rinderner Trainer.
SV Rindern: Janßen – Romanow (70. Tiemer), Winkler, Albrecht, Janssen, Mayr, Artas (83. Gatermann), Roosen (63. Kramer), Müller (70. Engelen), Irsch (63. Al Ahmad), Boßmann.
DJK Twisteden: Voß – A. Rasch, Heussen, Douteil, Kleuskens, F. Rasch (88. Pooth), Hirschmann, Schellenberg (69. St. Jacobs), Lenz (58. Thielen), Opgenhoff, Swaghoven (67. Sa. Jacobs).