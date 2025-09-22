DJK Twisteden und SV Rindern liefern sich ein hitziges Duell

Fokus DJK. – Foto: Pascal Derks

Reichlich erhitze Gemüter hat es beim Duell der Bezirksligisten SV Rindern und DJK Twisteden gegeben. Die beiden Mittelfeld-Teams der vergangenen Jahre lieferten sich an der Rinderner Wasserburg ein derart feuriges Kräftemessen, dass der Schiedsrichter nach dem Abpfiff gegenüber Rinderns Trainer Christian Roeskens sogar den Vergleich zu Duisburger Stadtduellen gezogen haben soll, die nach seinen eigenen Angaben friedlicher verlaufen seien.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr SV Rindern SV Rindern DJK Twisteden Twisteden 2 2 Abpfiff Während der turbulenten 90 Minuten – das Spiel endete 2:2 (0:1) – stand der Referee gleich mehrfach im Mittelpunkt und schaffte es dabei, den Unmut beider Trainer auf sich zu vereinen. Nach einer Stunde hatte noch alles auf einen Twistedener Auswärtssieg hingedeutet. Da führten die Gäste nach einem Doppelpack ihres Dauerbrenners Torben Schellenberg noch mit 2:0. Zunächst hatte DJK-Kapitän Chris Kleuskens dem Twistedener Top-Torjäger mit einem Steckpass das 1:0 (12.) aufgelegt. In Durchgang zwei schlug der frisch eingewechselte Yannik Thielen einen genialen Diagonalball, den Schellenberg ebenfalls zu verwerten wusste (61.). Kurz darauf verhinderte der Pfosten den sechsten Saisontreffer des Stürmers und gleichzeitig eine mögliche Vorentscheidung. Stattdessen schwappte das Momentum nur fünf Minuten nach dem Twistedener 2:0 plötzlich in eine andere Richtung.

Das dritte Tor verpasst DJK-Spieler Niklas Heussen sah in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte. Es war jedoch eine andere Szene, die seinen Trainer Marcel te Nyenhuis auf die Palme brachte. „Der Platzverweis war noch vertretbar. Wenig später wurde unser Spielführer Chris Kleuskens jedoch ohne Konsequenzen von einem bereits verwarnten Spieler umgeschubst. Da hat die Verhältnismäßigkeit einfach nicht gepasst. Dem Schiedsrichter ist das Spiel in der Folge komplett entglitten. Auch der SV Rindern hat sich nicht rühmlich verhalten“, sagte te Nyenhuis.