DJK Twisteden staunt und zahlt Lehrgeld

Twisteden traf auf den CSV Marathon. – Foto: Ralph Görtz

Erst herrschte das große Staunen bei der DJK Twisteden. Und dann gab es im Testspiel beim CSV Marathon Krefeld am Samstag noch eine Portion Lehrgeld für den Bezirksligisten obendrauf. Er kassierte gegen den ebenfalls in der Bezirksliga spielenden Gastgeber eine 2:4 (1:3)-Niederlage.

Beeindruckende Anlage Vor dem Anpfiff machte die Anlage in Krefeld großen Eindruck auf die Gäste. „Es gab zwei Kunstrasenplätze mit Bewässerungssystem, zwei Naturrasenplätze und ein großes Sportheim mit sieben Umkleidekabinen. Das war beeindruckend“, sagte DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis.

Der Coach musste einige Stammkräfte ersetzen. „Deshalb mussten wir einige junge Spieler reinwerfen, die noch ein bisschen Lehrgeld gezahlt haben“, so te Nyenhuis. Er war dennoch zufrieden mit dem Auftritt seines Teams, für das Fabian Rasch (34.) und Nico Lenz (87.) trafen. „Die Leistung stimmte. Den Unterschied hat allein ein Spieler ausgemacht“, sagte te Nyenhuis. Das war der Krefelder Angreifer Dennis Lerche, der zwei Treffer erzielte. Der 29-Jährige war in seiner Laufbahn mit mehr als einem Dutzend Stationen auch schon bei Regional- und Oberligisten am Ball. Die DJK Twisteden hat übrigens ihr Heimspiel in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen den Oberligisten BW Dingden vorverlegt. Die Begegnung findet bereits am Freitag, 8. August, 20 Uhr, auf dem Kunstrasen am Hartjesfeld statt. „Wir freuen uns sehr auf diese Partie, die ein Hit für uns ist“, so te Nyenhuis.

Bezirksligist SV Haldern hatte ein unerwünschtes freies Wochenende. „Das war doppelt ärgerlich, weil es zwei Absagen gegeben hat“, sagte Trainer Sebastian Böing. Erst hatte der SSV Lüttingen den für Samstag geplanten Test im Halderner Lindenstadion gecancelt. Doch Böing fand kurzfristig einen anderen Kontrahenten. Denn Viktoria Winnekendonk hatte im Internetportal Fupa für Samstag einen Gegner für eine Testpartie gesucht, obwohl der A-Ligist einen Tag später auch im Voba-Cup gefordert war. Der SV Haldern meldete sich in Winnekendonk und erhielt die Zusage. Der folgte am Freitagabend allerdings eine Absage der Viktoria. „Das hat mich dann richtig geärgert, weil es für uns so kurzfristig natürlich nicht mehr möglich war, erneut Ersatz zu finden“, so Böing. KSV gewinnt deutlich