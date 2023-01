DJK Twisteden siegt standesgemäß 7:0-Testspielsieg gegen den SV Herongen.

Das war deutlich! Bezirksligist DJK Twisteden präsentierte sich am Mittwochabend in einem Testspiel gegen den abstiegsgefährdeten A-Ligisten SV Herongen in guter Form und siegte letztlich auch in der Höhe verdient mit 7:0 (3:0).

Der Gastgeber gab auf dem Kunstrasen am Hartjesweg von Beginn an den Ton an. Matthis Baumann (18.), Chris Kleuskens (23.) und Alexander Swaghoven (40.) stellten die Weichen in der ersten Hälfte auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel schraubten Tom Cappel (63. und 70.), Jan van de Meer (85.) und noch einmal Matthis Baumann (90.) das Ergebnis in die Höhe.