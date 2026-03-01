DJK Twisteden schlägt Rhede, Veen gewinnt nach 0:3, Boßmann-Show

Das ist Vierfach-Torschütze Veit Boßmann. – Foto: Joel Ising

Was für ein 20. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 4: Die DJK Twisteden leistet Schützenhilfe für Sportfreunde Broekhuysen, denn gegen VfL Rhede gab es einen Sieg. Veit Boßmann schnürt für den SV Haldern einen Viererpack und Borussia Veen dreht nach 0:3-Rückstand ein spektakuläres Spiel gegen den Hamminkelner SV.

33 Minuten waren gespielt und der Hamminkelner SV führte bereits 3:0. Gianluca Klein (17.), Tom Wirtz (32.) und Felix Becker (33.) hatten scheinbar klare Verhältnisse geschaffen. Doch noch vor der Pause meldete sich Borussia Veen zurück: Tim Lange verkürzte (41.), George Michael Wiedemann traf in der Nachspielzeit zum 2:3. Auch nach dem 2:4 durch Yannick Weidemann (48.) brach Veen nicht ein. Jan Büren (61.) und Jonas van den Brock (68.) glichen aus, ehe erneut Lange in der 80. Minute den 5:4-Siegtreffer erzielte. Ein Spiel, das nach einer halben Stunde entschieden schien, wurde zur spektakulären Wende, die Veen vorbei am HSV auf Rang sieben führt.

Der Tabellenführer wankte – und fiel. Die DJK Twisteden fügte dem VfL Rhede eine Niederlage zu, die das Titelrennen wieder öffnet. Bereits in der 27. Minute brachte Tom Cappel die Hausherren in Führung. Zwar glich Ferhat Cavusman kurz nach der Pause aus (50.), doch Twisteden blieb zielstrebig. Chris Kleuskens traf nach knapp einer Stunde zum 2:1 (59.), ehe Cappel in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer alles entschied (90.+4). Rhede bleibt zwar mit 45 Punkten vorne, doch Sportfreunde Broekhuysen sind bis auf einen Zähler herangerückt.

Nick Helmus traf kurz vor der Pause (40.) für Alemannia Pfalzdorf, ehe Jona Wassen in der 90. Minute den Ausgleich für den Kevelaerer SV erzielte. Angesichts der Konstellation kann der Punkt Pfalzdorf auf Dauer helfen.

Nach torloser erster Hälfte entschied ein Doppelschlag von Stan Hesen binnen zwei Minuten (73., 75.) die Partie gegen den TSV Weeze. Maurice Horster setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Mit nun 44 Punkten sind die Sportfreunde Broekhuysen auf Titelkurs, weil sie noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben.

Matthias Paus (54.) und Elfadin Maksuti (71.) brachten Westfalia Anholt auf Kurs. Das Eigentor von Paus (86.) machte es noch einmal spannend, doch die drei Punkte blieben in Anholt. Die SGE Bedburg-Hau hat wie Anholt nur einen Punkt Vorsprung auf die Relegationszone.

Nach frühem Rückstand durch David Epp (5.) drehte der SV 08/29 Friedrichsfeld die Partie zunächst durch Nico Wittwer (26.) und Eray Tuncel (49.). Zwar glich Gerrit Jenowsky per Elfmeter aus (70.), doch in der Schlussphase sorgten Rafael David Buch (86.) und Onur Baran (88.) für die Entscheidung. Xanten rutscht auf Rang 17 ab.

Ein Spieler prägte dieses Spiel wie kaum ein anderer: Veit Boßmann erzielte beim 5:2-Erfolg des SV Haldern gegen den SV Rindern vier Treffer. Schon in der Anfangsphase brachte er sein Team in Führung, legte wenig später nach und war auch beim 4:0 (20.) sowie beim 5:1 (30.) zur Stelle. Zwischenzeitlich hatte Jan Middendorf das 3:0 erzielt. Rindern verkürzte zwar, doch die Partie war früh entschieden. Erst in der 82. Minute betrieb Maximilian Janssen Ergebniskosmetik. Für Haldern, weiterhin Tabellenletzter, ist dieser Auftritt dennoch ein deutliches Signal.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II

So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf

So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern

So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt

So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden

So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern

So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten

So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede

So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV

So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze

So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern