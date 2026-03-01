DJK Twisteden schlägt Rhede, Veen gewinnt nach 0:3, Boßmann-Show

Was für ein 20. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 4: Die DJK Twisteden leistet Schützenhilfe für Sportfreunde Broekhuysen, denn gegen VfL Rhede gab es einen Sieg. Veit Boßmann schnürt für den SV Haldern einen Viererpack und Borussia Veen dreht nach 0:3-Rückstand ein spektakuläres Spiel gegen den Hamminkelner SV.
33 Minuten waren gespielt und der Hamminkelner SV führte bereits 3:0. Gianluca Klein (17.), Tom Wirtz (32.) und Felix Becker (33.) hatten scheinbar klare Verhältnisse geschaffen. Doch noch vor der Pause meldete sich Borussia Veen zurück: Tim Lange verkürzte (41.), George Michael Wiedemann traf in der Nachspielzeit zum 2:3.
Auch nach dem 2:4 durch Yannick Weidemann (48.) brach Veen nicht ein. Jan Büren (61.) und Jonas van den Brock (68.) glichen aus, ehe erneut Lange in der 80. Minute den 5:4-Siegtreffer erzielte. Ein Spiel, das nach einer halben Stunde entschieden schien, wurde zur spektakulären Wende, die Veen vorbei am HSV auf Rang sieben führt.
Der Tabellenführer wankte – und fiel. Die DJK Twisteden fügte dem VfL Rhede eine Niederlage zu, die das Titelrennen wieder öffnet. Bereits in der 27. Minute brachte Tom Cappel die Hausherren in Führung. Zwar glich Ferhat Cavusman kurz nach der Pause aus (50.), doch Twisteden blieb zielstrebig. Chris Kleuskens traf nach knapp einer Stunde zum 2:1 (59.), ehe Cappel in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer alles entschied (90.+4). Rhede bleibt zwar mit 45 Punkten vorne, doch Sportfreunde Broekhuysen sind bis auf einen Zähler herangerückt.
Nick Helmus traf kurz vor der Pause (40.) für Alemannia Pfalzdorf, ehe Jona Wassen in der 90. Minute den Ausgleich für den Kevelaerer SV erzielte. Angesichts der Konstellation kann der Punkt Pfalzdorf auf Dauer helfen.
Matthias Paus (54.) und Elfadin Maksuti (71.) brachten Westfalia Anholt auf Kurs. Das Eigentor von Paus (86.) machte es noch einmal spannend, doch die drei Punkte blieben in Anholt. Die SGE Bedburg-Hau hat wie Anholt nur einen Punkt Vorsprung auf die Relegationszone.
Nach frühem Rückstand durch David Epp (5.) drehte der SV 08/29 Friedrichsfeld die Partie zunächst durch Nico Wittwer (26.) und Eray Tuncel (49.). Zwar glich Gerrit Jenowsky per Elfmeter aus (70.), doch in der Schlussphase sorgten Rafael David Buch (86.) und Onur Baran (88.) für die Entscheidung. Xanten rutscht auf Rang 17 ab.
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern