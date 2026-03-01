 2026-02-20T12:29:42.904Z

DJK Twisteden schlägt Rhede, Veen gewinnt nach 0:3, Boßmann-Show

Bezirksliga 4: DJK Twisteden besiegt VfL Rhede 3:1, SV Haldern gewinnt 5:2 dank Veit Boßmann, Borussia Veen dreht 0:3 gegen Hamminkelner SV, SF Broekhuysen rückt heran.

von André Nückel · Heute, 18:17 Uhr · 0 Leser
Das ist Vierfach-Torschütze Veit Boßmann.
Das ist Vierfach-Torschütze Veit Boßmann. – Foto: Joel Ising

Was für ein 20. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 4: Die DJK Twisteden leistet Schützenhilfe für Sportfreunde Broekhuysen, denn gegen VfL Rhede gab es einen Sieg. Veit Boßmann schnürt für den SV Haldern einen Viererpack und Borussia Veen dreht nach 0:3-Rückstand ein spektakuläres Spiel gegen den Hamminkelner SV.

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
5
4
Abpfiff

33 Minuten waren gespielt und der Hamminkelner SV führte bereits 3:0. Gianluca Klein (17.), Tom Wirtz (32.) und Felix Becker (33.) hatten scheinbar klare Verhältnisse geschaffen. Doch noch vor der Pause meldete sich Borussia Veen zurück: Tim Lange verkürzte (41.), George Michael Wiedemann traf in der Nachspielzeit zum 2:3.

Auch nach dem 2:4 durch Yannick Weidemann (48.) brach Veen nicht ein. Jan Büren (61.) und Jonas van den Brock (68.) glichen aus, ehe erneut Lange in der 80. Minute den 5:4-Siegtreffer erzielte. Ein Spiel, das nach einer halben Stunde entschieden schien, wurde zur spektakulären Wende, die Veen vorbei am HSV auf Rang sieben führt.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
3
1
Abpfiff

Der Tabellenführer wankte – und fiel. Die DJK Twisteden fügte dem VfL Rhede eine Niederlage zu, die das Titelrennen wieder öffnet. Bereits in der 27. Minute brachte Tom Cappel die Hausherren in Führung. Zwar glich Ferhat Cavusman kurz nach der Pause aus (50.), doch Twisteden blieb zielstrebig. Chris Kleuskens traf nach knapp einer Stunde zum 2:1 (59.), ehe Cappel in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer alles entschied (90.+4). Rhede bleibt zwar mit 45 Punkten vorne, doch Sportfreunde Broekhuysen sind bis auf einen Zähler herangerückt.

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
1
1

Nick Helmus traf kurz vor der Pause (40.) für Alemannia Pfalzdorf, ehe Jona Wassen in der 90. Minute den Ausgleich für den Kevelaerer SV erzielte. Angesichts der Konstellation kann der Punkt Pfalzdorf auf Dauer helfen.

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
3
0
Abpfiff
Nach torloser erster Hälfte entschied ein Doppelschlag von Stan Hesen binnen zwei Minuten (73., 75.) die Partie gegen den TSV Weeze. Maurice Horster setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Mit nun 44 Punkten sind die Sportfreunde Broekhuysen auf Titelkurs, weil sie noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben.

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
2
1
Abpfiff
+Video

Matthias Paus (54.) und Elfadin Maksuti (71.) brachten Westfalia Anholt auf Kurs. Das Eigentor von Paus (86.) machte es noch einmal spannend, doch die drei Punkte blieben in Anholt. Die SGE Bedburg-Hau hat wie Anholt nur einen Punkt Vorsprung auf die Relegationszone.

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
4
2
Abpfiff

Nach frühem Rückstand durch David Epp (5.) drehte der SV 08/29 Friedrichsfeld die Partie zunächst durch Nico Wittwer (26.) und Eray Tuncel (49.). Zwar glich Gerrit Jenowsky per Elfmeter aus (70.), doch in der Schlussphase sorgten Rafael David Buch (86.) und Onur Baran (88.) für die Entscheidung. Xanten rutscht auf Rang 17 ab.

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
1
0
Abpfiff
Spieltext Vikt. Goch II - TuS Stenern

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
1
1
Abpfiff
Spieltext BW Dingden II - SF Lowick

Heute, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
5
2
Abpfiff
Ein Spieler prägte dieses Spiel wie kaum ein anderer: Veit Boßmann erzielte beim 5:2-Erfolg des SV Haldern gegen den SV Rindern vier Treffer. Schon in der Anfangsphase brachte er sein Team in Führung, legte wenig später nach und war auch beim 4:0 (20.) sowie beim 5:1 (30.) zur Stelle. Zwischenzeitlich hatte Jan Middendorf das 3:0 erzielt. Rindern verkürzte zwar, doch die Partie war früh entschieden. Erst in der 82. Minute betrieb Maximilian Janssen Ergebniskosmetik. Für Haldern, weiterhin Tabellenletzter, ist dieser Auftritt dennoch ein deutliches Signal.

____

