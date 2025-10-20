DJK Twisteden richtet den Blick jetzt nach oben

Es bleibt dabei: Bezirksligist DJK Twisteden befindet sich auf dem Vormarsch. Mit einem verdienten 3:1 (2:0) beim Verfolger Borussia Veen machte die Mannschaft von Trainer Marcel te Nyenhuis am Sonntag ihren dritten Sieg in Folge perfekt und ist inzwischen seit sechs Spieltagen ungeschlagen. Verdienter Lohn: Die DJK hat jetzt 18 Punkte auf dem Konto, Platz vier gefestigt und nur noch einen Zähler Rückstand auf den aktuellen Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen.

Vor der stolzen Kulisse von knapp 200 Zuschauern trat der Gastgeber von Beginn an sehr verhalten auf – Borussia-Trainer Alexander Wisniewski hatte seinem Team offenbar eine Kontertaktik verordnet. „Das hat uns schon etwas überrascht. Aber wir empfinden das natürlich auch als Wertschätzung, wenn eine Heimmannschaft uns mit so viel Respekt begegnet“, sagte Reiner Winkels, Co-Trainer-Urgestein der DJK Twisteden.

Die Gäste ließen sich nicht zweimal bitten und bestimmten das Geschehen auf dem Platz. Der Führungstreffer, den Angreifer Torben Schellenberg mit einem Schuss in der 18. Minute erzielte, war zu diesem frühen Zeitpunkt bereits überfällig.

Die DJK Twisteden blieb am Drücker und erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Fabian Rasch war zur Stelle, als der Gegner im eigenen Strafraum den Überblick verloren hatte. Sander Jacobs machte in der 61. Minute mit dem Treffer zum 3:0 den Deckel drauf – die uneigennützige Vorarbeit hatte DJK-Torjäger Tom Cappel geleistet. Auf der anderen Seite erzielte George Wiedemann noch den Ehrentreffer (72.).

Und jetzt, geht für die DJK Twisteden mit Blick nach oben sogar noch mehr? Reiner Winkels: „Wir wissen um die Stärke unserer Mannschaft und müssen jetzt die Leistung konstant bestätigen.“

DJK Twisteden: J. Thielen – A. Rasch, Stian Jacobs (46. Lenz), Hirschmann, F. Rasch (90. Alzedaue), Y. Thielen, Leck (76. Douteil), Iland (46. Sander Jacobs, Kleuskens, Schellenberg, Cappel (67. Hartings).