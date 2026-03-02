DJK Twisteden macht Titelrennen richtig spannend

Manchmal ist Fußball ganz einfach. So hatte Marcel te Nyenhuis, Trainer des Bezirksligisten DJK Twisteden, nach dem Abpfiff eine simple Erklärung für den 3:1 (1:0)-Erfolg seines Teams gegen den Tabellenführer VfL Rhede auf Lager.
„Diesmal war das nötige Spielglück, das zuletzt gegen den TSV Weeze und im Derby beim Kevelaerer SV gefehlt hatte, auf unserer Seite“, so der DJK-Coach. Aber Glück hat bekanntlich in der Regel der Tüchtige. Und so hatte sich der Tabellendritte den Sieg gegen den Spitzenreiter unter dem Strich auch redlich verdient. „Wir wussten, dass wir es mit einem sehr laufstarken Team zu tun bekommen, die auch sehr gut ausgebildete Fußballer in ihren Reihen hat. Wir haben alles dafür getan, um den Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und immer wieder auch Nadelstiche gesetzt“, so te Nyenhuis.
Einer davon führte in der 27. Minute zum Führungstreffer der DJK. Torben Schellenberg wurde nach einem sehenswerten Konter im gegnerischen Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte sein Sturmpartner Tom Cappel sicher zum 1:0. Bis zur Pause biss sich der VfL Rhede an der Abwehr des Gastgebers die Zähne aus.
In der 50. Minute fiel dann aber doch zunächst der Ausgleich, als Ferhat Cavusman einen direkten Freistoß verwandelte. „Das war etwas ärgerlich, weil unser Verteidiger klar den Ball gespielt hatte“, so te Nyenhuis. Der nächste Aufreger folgte acht Minuten später, als die DJK vehement einen Elfmeter forderte. Der Schiedsrichter hatte das Foul allerdings leicht außerhalb des Strafraums gesehen. Kein Problem – DJK-Kapitän Chris Kleuskens nutzte den Freistoß zur 2:1-Führung.
Danach drängte der Tabellenführer auf das 2:2 und jubelte in der Schlussphase noch zweimal. Doch der Schiedsrichter entschied jeweils auf Abseits. In der vierten Minute der Nachspielzeit machte Tom Cappel mit dem 3:1 den Deckel drauf.