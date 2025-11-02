DJK Twisteden macht mit Alemannia Pfalzdorf kurzen Prozess

Die kleine Erfolgsserie von Alemannia Pfalzdorf in der Bezirksliga hat im Spiel bei der DJK Twisteden ein jähes Ende gefunden. Nach drei Siegen in Folge musste sich die Mannschaft von Trainer Raphael Erps am Sonntagdeutlich mit 0:4 (0:0) geschlagen geben. Während die Partie zur Pause noch torlos blieb, drehte die DJK im zweiten Durchgang auf und setzte ihren eigenen Erfolgslauf eindrucksvoll fort.

Rund 250 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Begegnung auf Augenhöhe. Zwar hatten die Twistedener mehr Spielanteile. Pfalzdorf verstand es aber, die Räume eng zu halten und ließ die gefährliche Offensive der Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Gefährlich waren die Gäste bei Standards, bei zwei Distanzschüssen verfehlten Dominik Saat und Nick Helmus nur knapp das Tor der Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. Die DJK Twisteden nutzte ihre Chancen eiskalt. In der 53. Minute brachte Torben Schellenberg die Gastgeber nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Chris Kleuskens mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Tom Cappel mit einem energischen Solo im Strafraum auf 2:0.

Nach diesem Doppelschlag fanden die Gäste offensiv kaum noch statt. Die Entscheidung fiel eine Viertelstunde vor Schluss: Erneut war es Torben Schellenberg, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 erhöhte und damit zugleich sein elftes Saisontor erzielte – genug, um sich an die Spitze der Torjägerliste zu setzen.

"Hartes Stück Arbeit

Der eingewechselte Stian Jacobs, gerade eine Minute im Spiel, setzte mit seinem Tor zum 4:0-Endstand den Schlussakkord. Pfalzdorfs Trainer Raphael Erps sprach nach dem Schlusspfiff von einem verdienten Sieg der Gastgeber. „Die erste Hälfte war noch ausgeglichen, nach dem Wechsel waren wir nicht wach und haben nach den schnellen Gegentoren die Köpfe hängen gelassen.“

Zufrieden war dagegen sein Gegenüber, DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis: „Es war ein hartes Stück Arbeit für uns und Pfalzdorf der erwartet starke Gegner. Am Ende war es aufgrund einer guten und geschlossenen Mannschaftsleistung ein verdienter Sieg.“

Die DJK Twisteden steht nun auf dem dritten Tabellenplatz und blickt bereits jetzt auf das Spitzenspiel am kommenden Sonntag: Bei den Sportfreunden Broekhuysen kommt es zum direkten Duell um Rang zwei. Einziger Wermutstropfen für die DJK: Stürmer Tom Cappel wird nach seiner fünften Gelben Karte fehlen.

DJK Twisteden: Thielen – A. Rasch, Cappel (80. Alzedaue), Kleuskens, R. Rasch, Hirschmann, Schellenberg (78. Jacobs), Leck, Thielen, Lenz (66. Douteil), Iland.

Alemania Pfalzdorf: Eckermann, Janßen, van Baal (Eikemper), Stratemann (79. Lorenz), Helmus, Emmers, Saat (68. Caspers), Völpert, Voß, Mildenberger, Völpert.