DJK Twisteden macht das Aufstiegsrennen wieder spannend

DJK macht das Aufstiegsrennen spannend – Foto: Pascal Derks

Bekommt das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga, Gruppe 4, noch einmal zusätzliche Würze? Die DJK Twisteden hat den Rückstand auf das Spitzenduo auf sechs Zähler verkürzt. Während der Tabellenzweite Sportfreunde Broekhuysen (53 Punkte) überraschend mit 0:1 in Lowick verlor, setzte sich die DJK Twisteden mit 2:1 (2:0) beim Schlusslicht SV Haldern durch und baute ihr Punktekonto auf 47 Zähler aus. Beim SV Haldern drohen bald die Lichter auszugehen: Der Rückstand auf Relegationsplatz 15 beträgt nun sieben Punkte, vom rettenden Ufer trennen das Schlusslicht bereits neun Zähler. Wie haben die beiden Trainer das Duell wahrgenommen?