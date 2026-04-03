DJK Twisteden macht das Aufstiegsrennen wieder spannend

Bekommt das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga, Gruppe 4, noch einmal zusätzliche Würze? Die DJK Twisteden hat den Rückstand auf das Spitzenduo auf sechs Zähler verkürzt. Während der Tabellenzweite Sportfreunde Broekhuysen (53 Punkte) überraschend mit 0:1 in Lowick verlor, setzte sich die DJK Twisteden mit 2:1 (2:0) beim Schlusslicht SV Haldern durch und baute ihr Punktekonto auf 47 Zähler aus. Beim SV Haldern drohen bald die Lichter auszugehen: Der Rückstand auf Relegationsplatz 15 beträgt nun sieben Punkte, vom rettenden Ufer trennen das Schlusslicht bereits neun Zähler. Wie haben die beiden Trainer das Duell wahrgenommen?
Zwei schnelle Treffer zogen den Haldernern bereits früh den Zahn. Beide Male verteilte die Abwehr Geschenke. Und dass das Top-Torjäger-Duo um Torben Schellenberg (21 Treffer) und Tom Cappel (16 Treffer) diese nur zu gerne annimmt, dürfte sich auch im Halderner Lindenstadion längst herumgesprochen haben.
Torben Schellenberg besorgte den Gästen, jeweils nach Vorarbeit von Tom Cappel, einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung (4., 7.). „Gegen eine Mannschaft wie Twisteden ist das eine unglaublich schwere Hypothek. Solange wir die schweren individuellen Fehler nicht abstellen, wird es für uns sehr, sehr schwierig, Spiele zu gewinnen“, sagte Christian Böing.
Zwar konnte Matthias Bauhaus in der 66. Minute noch einmal verkürzen, doch die DJK Twisteden rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. „Wir haben echt gut verteidigt. Bei einem unserer Konter hätten wir das Spiel entscheiden müssen. So blieb es unnötig spannend“, sagte Marcel te Nyenhuis.
Der DJK-Trainer hatte auch ein paar wohlwollende Worte für den Gegner parat. „Nach unserem Blitzstart mussten wir feststellen, dass Haldern kein typischer Tabellenletzter ist. Sie spielen sehr mutigen Fußball und haben sich unseren Respekt verdient“, sagte te Nyenhuis.
Auch der Kevelaerer SV (ebenfalls 47 Punkte) könnte noch einmal in den Kampf um Relegationsplatz zwei eingreifen, sollte Broekhuysen weitere Punkte liegenlassen. Spitzenreiter VfL Rhede (57 Punkte) scheint dagegen bereits enteilt. In der Bezirksliga bleibt es spannend.