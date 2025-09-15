DJK Twisteden lässt viele Chancen aus

Bei den Spielen des Bezirksligisten DJK Twisteden dürfen sich die Besucher in der laufenden Saison in der Regel auf viele Tore freuen. Gleich am ersten Spieltag fegte die Mannschaft die SGE Bedburg-Hau mit 8:0 vom Platz. Umgekehrt gab’s zuletzt beim Tabellenführer VfL Rhede nichts zu holen – die Partie endete 0:5.

Am Freitagabend ließen es die Akteure auf dem Kunstrasenplatz am Hartjesweg ausnahmsweise etwas ruhiger angehen. Am Ende trennten sich Gastgeber DJK Twisteden und der Hamminkelner SV 1:1 (1:1) – ein Resultat, mit dem die Gäste weitaus besser leben konnten. In Durchgang zwei hätte die DJK ihr Chancenplus durchaus in einen Sieg ummünzen können.

„Wir waren nach dem Spiel relativ geknickt, weil da deutlich mehr für uns drin war. Gefühlt hat Hamminkeln im ganzen Spiel einmal aufs Tor geschossen“, sagte der stellvertretende Kapitän Lars Douteil und verwies auf die guten Gelegenheiten nach dem Seitenwechsel.

„Wir hatten in der zweiten Halbzeit vier, fünf gute Torchancen, von denen mindestens eine rein muss. Von Hamminkeln kamen nur lange Bälle auf ihre beiden guten Stürmer. Da war auf jeden Fall mehr für uns drin.“ Auf einen der Dauerbrenner im Twistedener Offensivgespann war wenigstens in Durchgang eins einmal mehr Verlass. Torben Schellenberg erzielte in der 16. Spielminute mit seinem dritten Saisontreffer das 1:0 für die Platzherren. Die DJK hatte sich zuvor über außen durchkombiniert. Mathis Opgenhoff lieferte die Torvorlage.

Die Gäste von der anderen Rheinseite schlugen in der 33. Minute zurück. Einen eigentlich fairen Zweikampf im Strafraum von Alexander Rasch befand Schiedsrichter Stefan Semir für elfmeterwürdig. Tom Wirtz verwandelte zum Ausgleich, der gleichzeitig auch den Endstand bedeuten sollte.

Beide Mannschaften haben nach fünf Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto und bewegen sich damit im gesicherten Mittelfeld. „Die Stimmung im Team ist nach wie vor gut. Wir hätten sicherlich schon mehr Punkte haben können. Aber wir wissen, woran es gelegen hat, und gehen zuversichtlich in die nächsten Wochen“, so Douteil.

Am kommenden Freitagabend stellen sich die Twistedener um 20 Uhr beim Nordkreis-Rivalen SV Rindern an der dortigen Wasserburg vor.

DJK Twisteden: Voß – A. Rasch (90. Janßen), Heussen, Douteil, Kleuskens, F. Rasch, Schellenberg, Leck (66. Lenz), Thielen, Opgenhoff (74. Sa. Jacobs), Swaghoven (82. St. Jacobs).