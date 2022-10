DJK Twisteden kommt erneut nicht über ein 2:2 hinaus Bezirksliga, Gruppe 4: Die DJK Twisteden und der VfB Homberg II trennten sich 2:2-Unentschieden.

In Homberg war jedoch definitiv mehr drin für die Twistedener. Zunächst brachte Kaan Tekatli (33.) den Gastgeber mit einem wunderschönen Sonntagsschuss in Führung. Nach der Pause glich der Twistedener Lars Douteil nach Vorarbeit von Alexander Swaghoven per Flachschuss zum 1:1 (50.) aus. Tim Ulrich brachte die Homberger in der 69. Minute erneut in Führung, doch kurz vor Schluss sicherte Tom Cappel (88.) den Gästen nach einem Foul an Swaghoven vom Elfmeterpunkt aus wenigstens noch den Punkt. Niklas Heussen und Yannik Thielen vergaben in der Folge noch Großchancen zum 3:2. „Das war kein gutes Spiel von uns. Auch ich habe mich ein bisschen vercoacht. Nichtsdestotrotz hätten wir hier mit Sicherheit gewinnen müssen“, sagte DJK-Coach Markus Hierling.