DJK Twisteden kassiert späten Ausgleichstreffer Bezirksliga, Gruppe 4: 2:2 gegen den FC Neukirchen-Vluyn.

Bezirksligist DJK Twisteden hat sich beim FC Neukirchen-Vluyn einen Punkt erkämpft. Das Duell der Tabellennachbarn endete 2:2 (0:1). In Durchgang eins ging die DJK durch Torjäger Jan van de Meer (32.) mit 1:0 in Führung. Astrit Krasniqi traf nach 56 Minuten zum Ausgleich. Dem Treffer war nach Ansicht von Twistedens Trainer Markus Hierling jedoch ein Foulspiel vorausgegangen.

In einer turbulenten Schlussphase sah es zunächst so aus, als würden die Gäste drei Punkte entführen können. Mathis Opgenhoff traf nach einem Eckball zur erneuten DJK-Führung (88.). Doch die Gastgeber hatten noch einmal eine Antwort auf Lager. Ajdin Mehinovic verwandelte in der ersten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.

Hierling sprach nach der spannenden Begegnung von einer gerechten Punkteteilung: „In der ersten Halbzeit waren wir die überlegene Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel wurde Neukirchen dann besser. Unter dem Strich haben wir einen Punkt bei einem starken Gegner geholt.“