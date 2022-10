DJK Twisteden kann sich nicht belohnen Bezirksliga, Gruppe 4: Die DJK Twisteden unterlag dem SV Budberg mit 1:3.

Da war mehr drin für die DJK Twisteden. Der Fußball-Bezirksligist schnupperte bei der 1:3 (1:2)-Heimniederlage gegen den Tabellendritten SV Budberg lange an einer kleinen Überraschung. „Ein Punkt wäre verdient gewesen. Wir waren 75 Minuten die bessere Mannschaft“, sagte der Twistedener Trainer Markus Hierling.

Zunächst spielte jedoch erstmal der SV Budberg. Und das mit Erfolg: Fynn Eckhardt markierte nach einer schönen Gegenpressing-Aktion in der dritten Minute das 1:0 für die Gäste. Jan Häselhoff (16.) erhöhte nach einer Ecke per Kopf. „Ab da haben wir das Spiel komplett übernommen, haben ein technisch wie taktisch starkes Spiel gezeigt“, sagte Hierling. Nach einer halben Stunde belohnte sich die DJK. Alex Swaghoven erzielte das 1:2 nach Vorarbeit von Chris Kleuskens.

Das Twistedener Hoffen auf einen Punktgewinn hielt bis in die Nachspielzeit an. Dann vollendete der Budberger Moritz Paul einen Konter zum 3:1-Endstand. 2:0-Torschütze Häselhoff sah für ein brutales Foul an DJK-Kapitän Kleuskensnoch die Rote Karte.