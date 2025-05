DJK Twisteden ist Favoritenschreck

Wenn es nach Trainer Marcel te Nyenhuis gegangen wäre, hätte seine Mannschaft auch noch weiter oben stehen können: „Wir haben uns jetzt einfach gefunden und klare Abläufe. Das war in der Hinrunde noch nicht so und da haben wir dann die Punkte liegen lassen. Es macht aktuell einfach Spaß mit den Jungs und wir zeigen, wozu wir in der Lage sind.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die DJK Twisteden die tonangebende Mannschaft und erhöhte folgerichtig. Sander Jacobs (54.) traf mit seinem schwächeren rechten Fuß zum 2:0 und schockte damit die Gäste. Spätestens mit dem 3:0 (73.) durch Tom Cappel, der mit seinem 25. Saisontreffer in der Torjägerliste davonzieht, war die Partie entschieden.

Die Gastgeber verpassten es im Anschluss trotz zahlreicher guter Möglichkeiten, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Besnik Saljiji (90.) sorgte noch für den Ehrentreffer der Gäste.

DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis will auch in den letzten Spielen noch einmal einen vollen Fokus von seinen Spielern: „Wir können uns jetzt mit den Top-Teams noch einmal messen und wollen uns am Ende nicht vorwerfen lassen, entscheidend in den Aufstiegskampf eingegriffen zu haben“, sagte der DJK-Coach.

DJK Twisteden: Voß (28. J. Thielen) – S. Douteil, Rasch, Y. Thielen, L. Douteil, Sa. Jacobs (84. Kaenders), Kleuskens, Leck (63. St. Jacobs), Cappel, Dennesen (81. Hirschmann), Schellenberg (77. Czeranka).