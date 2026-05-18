DJK Twisteden festigt Platz drei mit hart umkämpftem Heimsieg

Im Abstiegskampf der Bezirksliga musste die SV 08/29 Friedrichsfeld bei der DJK Twisteden einen Rückschlag hinnehmen. Bei den favorisierten Gastgebern unterlagen die Voerder mit 1:2 (0:1) und rutschten wieder auf einen Relegationsplatz ab. Denn gleichzeitig machte Alemannia Pfalzdorf im Kellerduell mit Westfalia Anholt ihre Hausaufgaben und setzte sich auf drei Punkte ab. Der Abstiegskampf in Gruppe 4 spitzt sich immer weiter zu.
Die DJK Twisteden war mit einer deutlich entspannteren Ausgangslage in die Partie gegen Friedrichsfeld gegangen. Der Gastgeber wollte mit einem Heimsieg den dritten Platz in der Tabelle festigen – und erreichte dieses Ziel am Ende auch.
Im ersten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichene Partie beider Mannschaften mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Friedrichsfelder hielten gut dagegen, doch effizienter präsentierte sich der Gastgeber. Nach einem Konter (33.) traf Tom Cappel zur DJK-Führung. Mit dem etwas glücklichen 1:0 für die Gastgeber ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie deutlich hektischer. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Jordi Leck auf 2:0 (48.) und schien damit früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Doch per Kopfballtor verkürzte Friedrichsfelds Eray Tuncel auf 1:2 (53.).
In der Folge bestimmten viele strittige Szenen und hitzige Diskussionen das Geschehen. Nicht jede Entscheidung des Schiedsrichters stieß bei den Spielern auf Verständnis – besonders in der 81. Minute, als die Friedrichsfelder vehement einen Elfmeter forderten, der jedoch ausblieb. Im direkten Gegenzug stoppte Gästetorwart Noah Heutger außerhalb des Strafraums den Twistedener Torschützen Tom Cappel mit einem Foulspiel und sah dafür die Rote Karte.
Anschließend hatten beide Teams noch jeweils eine Torchance, am Ende hatte aber der knappe 2:1-Vorsprung der Twistedener Bestand. „Unterm Strich sind wir glücklich mit diesem Sieg. Wir haben unser Ziel, Platz drei der Tabelle zu festigen, erreicht“, sagte DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis.