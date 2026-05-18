DJK Twisteden festigt Platz drei mit hart umkämpftem Heimsieg

In der Folge bestimmten viele strittige Szenen und hitzige Diskussionen das Geschehen. Nicht jede Entscheidung des Schiedsrichters stieß bei den Spielern auf Verständnis – besonders in der 81. Minute, als die Friedrichsfelder vehement einen Elfmeter forderten, der jedoch ausblieb. Im direkten Gegenzug stoppte Gästetorwart Noah Heutger außerhalb des Strafraums den Twistedener Torschützen Tom Cappel mit einem Foulspiel und sah dafür die Rote Karte.

Anschließend hatten beide Teams noch jeweils eine Torchance, am Ende hatte aber der knappe 2:1-Vorsprung der Twistedener Bestand. „Unterm Strich sind wir glücklich mit diesem Sieg. Wir haben unser Ziel, Platz drei der Tabelle zu festigen, erreicht“, sagte DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis.