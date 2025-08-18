DJK Twisteden feiert Super-Auftakt

Nachdem der Bezirksligist SGE Bedburg-Hau in der vergangenen Saison den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag sichern konnte, wünschte sich Trainer Bernard Alijaj vor dem Saisonauftakt bei der DJK Twisteden eine ruhigere Saison. Von Ruhe war am ersten Spieltag der neuen Saison dann allerdings nichts mehr zu spüren.

Stattdessen setzte es eine überraschend heftige 0:8 (0:4)-Niederlage, die auch noch höher hätte ausfallen können. Entsprechend bedient war Alijaj nach dem Abpfiff: „Das tut natürlich weh. Wir haben 30 Minuten gut mitgehalten, aber dann viel zu einfache Fehler gemacht. Twisteden hat das dann bestraft. Spätestens nach dem 0:3 gingen dann die Köpfe runter. Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient. Wir werden das aufarbeiten und uns besser präsentieren.“

Nach 13 Minuten eröffnete Neuzugang Fabian Rasch den Torreigen für die DJK Twisteden, die sich anschließend in einen Rausch spielte. Nikolas Dennesen (32.) erhöhte auf 2:0, bevor die Torjäger Tom Cappel (35.) und Torben Schellenberg (42.) noch zum 4:0-Halbzeitstand trafen.

Auch im zweiten Durchgang hielten die Gastgeber das Tempo hoch. Erneut Rasch (49.) und Niklas Heußen (51.) machten das halbe Dutzend schon zu Beginn der zweiten Halbzeit voll. Nico Lenz (55.) und Rasch (62.) mit seinem dritten Treffer des Tages sorgten dann für den 8:0-Endstand.

DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis hatte einen Sahnetag seiner Mannschaft erlebt. „Das ist natürlich ein Auftakt nach Maß und war so auch nicht zu erwarten. Uns ist vieles gelungen. Wir waren sehr gut eingestellt. Dennoch wissen wir, das Spiel und Ergebnis einzuschätzen“, sagte te Nyenhuis.

Im Hinblick auf das Auswärtsspiel beim Aufsteiger TSV Weeze am kommenden Freitag erwartet der 33-Jährige ein anderes Duell: „Das wird eine Herausforderung. Dort müssen wir wieder eine gute Leistung abrufen. Wir haben aber nach dem Pokal-Aus in der vergangenen Saison noch eine Rechnung zu begleichen und sind deshalb sehr motiviert.“

Die SGE Bedburg-Hau hingegen empfängt am kommenden Sonntag Alemannia Pfalzdorf und will dann natürlich ein anderes Gesicht zeigen – und den Auftakt sicherlich ganz schnell als Unfall abhaken

DJK Twisteden: Voß – A. Rasch, Thielen, Opgenhoff (56. Hirschmann), Lenz (68. Pooth), Dennesen (60. Hartings), Heußen, Kleuskens, F. Rasch (78. Ingenleuf), Cappel, Schellenberg.

SGE Bedburg-Hau: Puff – Dittrich, Haps, Claaßen, van Bebber (46. Janssen), Schümmer, Deckers, Rode, Helmus, Diedenhofen (46. Panke), Kersten (66. Ngesang).