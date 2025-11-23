DJK Twisteden erreicht das Viertelfinale

Wenn das Derby ruft, können auch eisige Temperaturen die Fans nicht abhalten. Mehr als 300 Fußballfreunde hatten sich am Samstag auf den Weg zum Hartjesweg gemacht, um das Pokal-Derby zwischen den Bezirksligisten DJK Twisteden und Kevelaerer SV zu verfolgen. Sie wurden mit einem spannenden Match belohnt. Am Ende hatte der Gastgeber mit 3:2 (1:1) die Nase vorn und löste damit das Ticket für das Viertelfinale um den Brauerei-Diebels-Kreispokal.

In der 27. Minute war es dann so weit: Ein abgefälschter Ball landete vor den Füßen von Robin Kaschubat, der aus kurzer Distanz problemlos zum verdienten 1:1 einschob. Twisteden kam vor der Pause noch einmal gefährlich durch Schellenberg vor das Kevelaerer Tor, der jedoch die erneute Führung verpasste.

Torben Schellenberg spielte einen perfekten Ball in den Lauf von Tom Cappel, der sich über die rechte Seite durchsetzte und mit der ersten Chance der Hausherren sofort das 1:0 markierte. Doch der KSV zeigte sich unbeeindruckt: Nur zwei Minuten später zwang der auffällige Özkan Külcür DJK-Keeper Jakob Thielen aus 18 Metern mit einem satten Schuss zu einer Glanzparade. Kevelaer blieb am Drücker, hatte nun gute Torabschlüsse, erneut scheiterte Külcür nur knapp aus kurzer Distanz.

Furios wurde es dann zu Beginn des zweiten Durchgangs: Erst vergab Fabian Rasch eine gute Möglichkeit für Twisteden, dann drehte Kevelaer das Spiel. Nach einem Eckball war Tim Hillejan zur Stelle und traf zum 2:1 für die Gäste. Doch die Antwort der Twistedener kam postwendend. Nur zwei Minuten später prallte ein Schuss von Tom Cappel unglücklich ab, der Ball landete bei Torjäger Schellenberg, der eiskalt zum 2:2 vollstreckte. Und die Gastgeber legten nach: Nach einem Freistoß von Kapitän Chris Kleuskens reagierte Niklas Heussen am schnellsten und stellte in der 57. Minute auf 3:2.

Znak nimmt es gefasst

Nach dem Führungstreffer übernahm Twisteden deutlich die Kontrolle. In der Schlussphase boten sich Sander Jacobs und erneut Tom Cappel beste Chancen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Cappel scheiterte nach einem sehenswerten Solo allerdings am Außennetz. So blieb es spannend bis zum Schluss, denn auch Kevelaer hatte in der einen oder anderen gefährlichen Szene die Möglichkeit zum Ausgleich. Die DJK-Defensive hielt jedoch stand, rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und musste nicht in die ungeliebte Verlängerung. KSV-Trainer Patrik Znak nahm die Niederlage sportlich. „Die Derbys sind zwar nicht mehr so hitzig wie früher, werden aber von der Qualität beider Teams immer besser. Wir waren in der ersten Hälfte klar überlegen und hatten deutlich mehr Spielanteile. Nach unserer Führung nach der Pause haben wir uns aber zu grün angestellt. Am Ende gewinnt Kevelaer zu Recht.“ Twistedens Trainer Marcel te Nyenhuis war vor allem mit der Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte nicht zufrieden: „Wir hatten vor der Pause erhebliche Probleme mit der neuen Positionierung des Gegners. Nach dem Rückstand im zweiten Durchgang und unserem Doppelschlag zum 3:2 muss ich meiner Mannschaft allerdings ein Kompliment machen. Wir haben in einem guten Derby unter dem Strich verdient gewonnen.“

DJK Twisteden: Thielen – A. Rasch, Heussen, Cappel, L. Douteil, Kleuskens, Schellenberg (85. Lenz), F. Rasch (90. Dennesen), Leck 74. St. Jacobs), Thielen, Opgenhoff (45. St. Jacobs).

Kevelaerer SV: Ingenfeld – Lörcks, Hacks, Linßen (65. Gastens), Hillejan, Kaschubat (76. Tegeler), Koch (76. Bolz), Dittrich, Wienhofen, Schulz (86. Dittrich), Külcür (Bongers).