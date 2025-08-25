DJK Twisteden erlebt krassen Stimmungswechsel gegen den TSV Weeze

Dementsprechend glücklich war auch TSV-Coach Ferhat Ökce. „Ein Unentschieden wäre vielleicht gerechter gewesen, aber heute hatten wir das Spielglück, war wir letzte Woche noch nicht auf unserer Seite hatten. Ich bin sehr froh über diese drei Punkte“, sagte der Weezer Trainer, dessen Schützlinge zunächst durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tom Cappel (14.) in Rückstand geraten waren.

Twisteden muss früh wechseln

Gäste-Trainer Marcel te Nyenhuis musste in der Folge bereits früh wechseln. Malte Iland hatte sich eine Schulterverletzung zugezogen und musste mit dem Rettungswagen abgeholt werden. „Danach ist Weeze besser ins Spiel gekommen. Zuvor haben wir aber bereits drei hundertprozentige Chancen liegengelassen. Es hätte zur Halbzeit schon 3:0 stehen müssen“, sagte te Nyenhuis.

Stattdessen erzielte Louis Pacco nur drei Minuten nach Wiederanpfiff in Folge eines Halbfeld-Freistoßes das 1:1 (48.). In der Schlussphase bewies Ferhat Ökce dann mit der Einwechslung von Eron Kashtanjeva ein glückliches Händchen. In der 80. Minute erzielte der Joker bei einer gut ausgespielten Umschaltaktion den Treffer zum 2:1-Endstand – zum Unmut von Marcel te Nyenhuis. „Nach dem 1:1 war der TSV Weeze voll im Spiel. Wir haben aber weiter mehr investiert. Unmittelbar vor dem 1:2 hätten wir selbst das Tor machen müssen. Der TSV Weeze kann sich definitiv bei seinem Torwart und unseren Angreifern bedanken, dass das Spiel nicht anders ausgegangen ist“, sagte der Twistedener Trainer.