DJK Twisteden darf den Blick endgültig nach oben richten

Bezirksligist DJK Twisteden bleibt dem Spitzenduo hartnäckig auf den Fersen. Nach dem verdienten 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger Westfalia Anholt hat die Mannschaft plötzlich nur noch sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfL Rhede, der sein Heimspiel gegen den Drittletzten Viktoria Goch II völlig überraschend mit 1:3 verlor. Vier Punkte sind’s weiterhin auf die Sportfreunde Broekhuysen, die sich souverän mit 3:0 bei Alemannia Pfalzdorf behaupteten.

DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis lobte nach dem Schlusspfiff zunächst einmal den Gegner, der auf Relegationsplatz 15 zurückgefallen ist. „Ich muss Anholt ein Kompliment machen. Die Mannschaft hat diszipliniert, leidenschaftlich und robust verteidigt und hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Nur zweimal waren sie nicht auf der Höhe“, sagte er.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte die DJK den Defensivverbund der Gäste zum ersten Mal knacken können. Und natürlich war der Torschütze kein Geringerer als Torben Schellenberg. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war der Top-Torjäger der Bezirksliga zur Stelle und erzielte seinen 14. Treffer im 14. Saisonspiel.

Auch nach dem Seitenwechsel leisteten die Gäste von derrechten Rheinseite viel Gegenwehr. Matthias Paus verpasste in der 79. Minute die große Chance auf den Ausgleichstreffer. Wenig später machte die DJK Twisteden auf der Gegenseite den Deckel drauf. Bei einem Anholter Klärungsversuch stand Mathis Opgenhoff in der Schussbahn. Von ihm prallte der Ball zum 2:0 (86.) ins Netz.

Te Nyenhuis mit Spielgestaltung zufrieden

„Was die Spielgestaltung angeht, ist der Sieg schon verdient. Unser Torwart musste aber auch den einen oder anderen Ball parieren. Vorne hätten wir den Sack ein bisschen früher zumachen können“, so Marcel te Nyenhuis, der mit Freude auf die Tabelle blickt. „Natürlich schaut das aktuell gut aus, aber wir müssen das bis zur Winterpause erstmal bestätigen. Wir wollen noch ein paar Punkte holen. Am nächsten Samstag steht erstmal unser Bonusspiel im Kreispokal gegen den Kevelaerer SV an.“

DJK Twisteden: J. Thielen – A. Rasch, Jacobs (46. Opgenhoff), Heussen, Cappel, L. Douteil (75. Lenz), Kleuskens, Schellenberg (89. Hartings), Y. Thielen, Iland (59. F. Rasch), Swaghoven (65. Leck).

Westfalia Anholt: Geven – M. Paus (82. Duesing), Haliti, Bergerfurth, Spiegelhoff, Haberci (89. Al Masalma), Schirrmacher, O. Paus (77. Maksuti), Roes (65. Weyerhorst), Buscher, Versteegen.