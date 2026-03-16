DJK Twisteden bestraft die Fehler des SV Rindern eiskalt

Die DJK Twisteden hat das „kleine“ Spitzenspiel der Bezirksliga, Gruppe 4, für sich entschieden. Während die Sportfreunde Broekhuysen durch ein 2:1 im Topspiel gegen Ligaprimus DJK Rhede die Tabellenführung übernahmen, feierte der Tabellendritte einen 3:0 (1:0)-Erfolg über den Tabellenvierten SV Rindern.
Mit einem Auswärtssieg hätten die Zebras nach Punkten zur DJK aufschließen können. Stattdessen fiel das Team von Christian Roeskens auf den fünften Tabellenplatz zurück, weil der Kevelaerer SV parallel bei Westfalia Anholt mit 2:0 gewann. Der Abstand zwischen den einstigen Tabellennachbarn beträgt nun sechs Zähler.
Vielleicht wäre die Partie anders verlaufen, hätte der SV Rindern dem Gastgeber nicht früh den Führungstreffer ermöglicht. In der achten Minute spielten die Gäste einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte kurz aus – und luden die DJK damit zum Konter ein. Am Ende schob Tom Cappel mit seinem 13. Saisontor zum 1:0 ein.
Im zweiten Durchgang hatte Marlon Irsch nach wenigen Minuten den Ausgleichstreffer auf dem Fuß. Er scheiterte mit seinem Abschluss am stark reagierenden Martin Voß im Tor der DJK. „Wir waren rund um den Sechzehner sehr präsent, aber zu harmlos. Hinten sind wir für zwei individuelle Fehler eiskalt bestraft worden“, sagte Roeskens.
Nach einem Ballverlust von Marten Albrecht stellte Fabian Rasch auf 2:0 (76.). Bei einem Missverständnis zwischen Rinderns Keeper Bjarne Janßen und Abwehrchef Dano Evrard staubte Rasch zum 3:0-Endstand (87.) ab. „Das Ergebnis hört sich klar an, aber für uns war heute mehr drin. Am Ende darfst du dir solche Fehler in der Bezirksliga jedoch einfach nicht leisten. Twisteden hat verdient gewonnen“, sagte Roeskens.
Sein Gegenüber, DJK-Coach Marcel te Nyenhuis, war rundum zufrieden. „Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir hatten uns für heute vorgenommen, die Grundtugenden abzurufen, die wir letzte Woche zu Hause gelassen haben. Wir mussten viel verteidigen und leiden, aber am Ende haben wir den SV Rindern verzweifeln lassen und selbst in den richtigen Momenten zugeschlagen“, sagte der Twistedener Trainer.