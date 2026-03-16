DJK Twisteden bestraft die Fehler des SV Rindern eiskalt

Nach einem Ballverlust von Marten Albrecht stellte Fabian Rasch auf 2:0 (76.). Bei einem Missverständnis zwischen Rinderns Keeper Bjarne Janßen und Abwehrchef Dano Evrard staubte Rasch zum 3:0-Endstand (87.) ab. „Das Ergebnis hört sich klar an, aber für uns war heute mehr drin. Am Ende darfst du dir solche Fehler in der Bezirksliga jedoch einfach nicht leisten. Twisteden hat verdient gewonnen“, sagte Roeskens.