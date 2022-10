DJK Tusa jagt in der Kreisliga das Spitzenduo Kreisliga A Düsseldorf: Während für Tusa der Blick eher nach oben gerichtet ist, befindet sich TuRU II in der Krise.

Auch der SV Wersten 04 konnte den Höhenflug der DJK Tusa 06 in der Kreisliga A Düsseldorf nicht stoppen. Im Verfolgerduell unterlag der Absteiger aus der Fußball-Bezirksliga dem Gast aus Flehe am Donnerstagabend auf eigenem Platz mit 0:2 und zeigte sich im Anschluss als fairer Verlierer. „Glückwunsch an Tusa. Sie haben eine junge, dynamische und spielstarke Mannschaft“, lobte Werstens Coach Olaf Faßbender den Gegner. Für Tusa war es der siebte Ligasieg in Serie. Die seit neun Partien ungeschlagene Mannschaft von Jürgen Jankowski kletterte damit auf den dritten Tabellenplatz und nimmt als Jäger des Spitzenduos Benrath-Hassels und FC Kosova wieder eine altbekannte Rolle ein. Auch in der Vorsaison waren die Fleher einige Zeit erster Verfolger der Topteams FC Kosova und SG Benrath-Hassels, ehe der Einbruch folgte.

Dieser war eng verbunden mit der Verletzungspause des inzwischen zum FC Büderich gewechselten Jonah Lepper. Doch die Lücke, die der Torjäger an der Fleher Straße riss, scheint geschlossen. Mit dem im Sommer vom SV Uedesheim gekommenen Sinan Korkmaz hat Tusa einen neuen Torgaranten in den eigenen Reihen. Der 21-jährige Angreifer machte gegen Wersten auch das frühe 1:0 (2.). Es war bereits sein neuntes Saisontor bei gerade einmal sieben Einsätzen.

In der Abstiegszone wird die Lage für TuRUs zweite Mannschaft immer düsterer. Am Donnerstagabend wurde die Mannschaft von Lubo Chovanec nach der 1:3-Heimschlappe im Kellerduell gegen den Polizei SV auf den letzten Tabellenplatz durchgereicht. Nicht nur deshalb war es ein bedenklicher Abend aus Sicht der Oberbilker. Diese verloren neben dem Spiel auch drei Akteure durch Platzverweis. Nana Kreft sah schon nach gut einer Stunde beim Stand von 1:1 die Rote Karte (65.). Ihm folgten in der Schlussminute Ahmad Kashkooli und Raphael Orth jeweils mit „Gelb-Rot“. Kurz zuvor hatte PSV-Youngster Kari Nowotzin mit seinem Tor zum 3:1 die letzten Zweifel am ersten Saisonsieg des Polizei SV beseitigt. Die siegreichen Gäste bestätigten damit ihren Aufwärtstrend. Bemerkenswert: Gegen TuRU II standen auf Seiten des Polizei SV gleich sieben Spieler in der Startelf, die noch für die A-Jugend spielberechtigt sind. Die jungen Wilden wollen nun am Sonntag auch Rot-Weiß Lintorf auf eigenem Platz ärgern.