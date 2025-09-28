DJK TuS Stenern bleibt erster Verfolger des VfL Rhede

Am 7. Spieltag der Bezirksliga feierte die DJK TuS Stenern einen wichtigen Heimsieg. Gegen den TSV Weeze setzte sich das Team von Trainer Simon Meyering mit 2:0 durch und festigte damit den zweiten Tabellenplatz.

Mann des Tages war Tom-Luca Wanders, der mit einem Doppelpack in der 57. und 76. Minute die Partie entschied. Die Gäste aus Weeze, Aufsteiger in dieser Saison, rutschen durch die Niederlage ans Tabellenende und tragen nun die „rote Laterne“.

Stenern steht mit 16 Punkten nun auf Rang zwei und bleibt erster Verfolger des weiterhin makellosen Spitzenreiters VfL Rhede, der mit 21 Punkten souverän an der Tabellenspitze thront.