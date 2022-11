DJK TuS Körne: Coach Peter Lenz tritt zurück Beim abstiegsgefährdeten Bezirksligisten DJK TuS Körne ist Chefcoach Peter Lenz zurückgetreten.

Lenz war im Sommer von der U19 des SuS Kaiserau gekommen. Zu seinem Rücktritt möchte er sich nicht äußern, ließ er gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" verlauten. Nach vier Niederlagen in Folge rangiert Körne nur noch zwei Punkte vor der Abstiegsregion.

„In der Mannschaft gibt es zwei Gruppen. Mit den Jüngeren kam er gut klar. Mit den Älteren nicht so. Er hat aber alles versucht und es hat einfach nur nicht so gut gepasst“, verriet Körnes Ex-Vorsitzender Andreas Langner. Bis zum Winter übernehmen laut Langner der Co-Trainer Christian Strelau und der ehemalige Torhüter Marc Wiegand an der Seitenlinie.