DJK TuS Hordel rüstet nach: Awute und Broos verstärken Ligaprimus

Die DJK TuS Hordel hat auf dem Wintertransfermarkt noch einmal nachgelegt und ihre ohnehin schon starke Offensive gezielt verstärkt. Mit Seyram Awute und Fynn Broos stoßen zwei Akteure zum Tabellenführer der Westfalenliga, die dem Kader zusätzliche Optionen für die Rückrunde geben sollen.

Awute kommt vom spanischen Klub Villena CF aus der Region Alicante nach Bochum. Der 23-jährige Offensivspieler aus Ghana ist vor allem im zentralen offensiven Mittelfeld zu Hause und soll dem Spiel des Spitzenreiters mehr Kreativität und Variabilität verleihen. Für den Winterneuzugang ist es die erste Station im deutschen Amateurfußball, weshalb ihm zunächst eine gewisse Eingewöhnungszeit eingeräumt wird.

Deutlich vertrauter mit den Gegebenheiten im Ruhrgebiet ist Fynn Broos. Der 22-Jährige wechselt vom Oberligisten SV Schermbeck an die Hordeler Heide. Zuvor lief der 1,87 Meter große Angreifer bereits für die SG Wattenscheid 09 auf und kennt damit sowohl die Region als auch den Fußball in Westfalen bestens. Broos ist flexibel einsetzbar, kann sowohl als Mittelstürmer als auch auf den Außenbahnen spielen und bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit.