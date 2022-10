DJK TuS Hordel: Aytac Uzunoglu löst erfolgloses Spielertrainer-Duo ab Im Herbst ziehen viele Mannschaften eine erste Saisonbilanz und kommen zu dem Schluss, dass für eine erfolgreiche Zukunft ein Trainerwechsel notwendig ist, so auch beim Westfalenliga 2-Schlusslicht DJK TuS Hordel.

Der Ex-Coach vom SV Wacker Obercastrop Aytaz Uzunoglu hat am Dienstag das erste Mal das Training geleitet. Das bisherige Spielertrainer-Duo Pascel Beilfuß und Patrick Polk wird sich wieder voll und ganz auf die Spielerrolle konzentrieren.

„Wir mussten einfach auf die Negativserie der letzten Wochen reagieren. Es war ein Projekt von uns allen, das ein Jahr funktioniert hat. Umso mehr bedauere ich, dass es jetzt zu Ende gegangen ist. Aber niemand würde uns für die Fortführung dieses Projektes loben, wenn wir in die Landesliga absteigen würden", erklärte Hordels Sportlicher Leiter Jörg Versen in der Lokalpresse "WAZ".

Uzunoglu hatte im Frühjahr verkündet, seinen Vertrag in Obercastrop im Sommer nicht zu verlängern. Seitdem pausierte der 39-Jährige und kehrt nun zu einem Ex-Verein zurück. Von 2010 bis 2012 trainierte er bereits die Hordeler U16 und U17-Mannschaften. Anschließend wechselte er für fünf Jahre zu Westfalia Herne, wo er Mannschaften im Bereich der U15 bis U17 trainierte. Von 2017 bis 2022 war Wacker Obercastrop seine Heimat. Von dort wird ihm ein alter Bekannter bald als Co-Trainer zur Verfügung stehen. Jürgen Duah, aktuell noch Co-Trainer in Obercastrop, kündigte seinen Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt, dies ist der 15. November. Bis dahin wird Duah noch in Obercastrop im Hintergrund arbeiten.