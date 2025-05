DJK Traunstein – TSV Otterfing 3:1

Zum vorletzten Heimspiel der Saison empfangen die Damen von der Traun den Tabellenvorletzten Otterfing. Gebeutelt von den letzten Spielen fehlt weiterhin verletzungsbedingt Lisa Maier, zur „Injury-List“ zählen sich nun auch Lisa Kronast und Birgit Käsmeier. Andreas Bernecker coacht heute die Truppe, da sein Trainerkollege heute ebenso verhindert ist. Auch der Gegner ist sichtlich personell geschwächt und reist ohne Auswechsler an.

Mit der ersten Chance in der 3. Spielminute fällt auch der Führungstreffer für die Heimelf. Sarah Axthammer läuft die linke Seite lang und sieht die gut stehende Jasmin Wenger am Sechzehnereck. Nach einer schönen Hereingabe trifft Wenger die Kugel unhaltbar an die Unterkante der Latte zum 1:0. In der 11. Minute ergibt sich die nächste Torchance für die DJK. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf flankt Axthammer in Richtung Tor. Die Latte lenkt den Ball ab und so verpasst Eva Lochner knapp ihren Moment. Nina Hardebusch versucht sich mit einem Freistoß direkt auf die Torhüterin in der 31. Spielminute. Diese kann den Ball erst im Nachfassen halten. Nur zwei Minuten später verpasst Lochner die nächste Chance. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankt Axthammer perfekt in den Strafraum und Eva Lochner steigt zum Kopfball, kann aber nicht einnicken und so landet die Kugel knapp über dem Kasten von Katharina Memminger. Vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff fällt er dann, der verdiente 2:0-Treffer. Sarah Axthammer kommt auf der rechten Seite an den Ball und zieht mit ihrem „starken Linken“ aus knapp 20m ab. Mit einer schönen Flugkurve bugsiert sie das Leder ins lange Eck. Es folgt jedoch zwei Minuten später der völlig überraschende Anschlusstreffer. DJK-Torhüterin Ema Zrnic spielt den Ball unbedrängt auf TSV-Stürmerin Nadine Degel, diese hebt das Geschenk über Zrnic drüber und so geht es mit einem 2:1 in die Halbzeitpause.