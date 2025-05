DJK Traunstein – TSV Neubeuern 2:1

Mit einem vereinsinternen Rekord startete das letzte Heimspiel der Damen von der Traun. Nach dem Anstoß dauerte es genau 18 Sekunden bis zum 1:0-Führungstreffer für die DJK. Nina Hardebusch setzte gleich mit Anpfiff zum Sprint über links außen an und bekam einen langen Ball von Alina Loth. Nach einer tollen Ballmitnahme zog sie aus gut 25m ab, unhaltbar für Gästekeeperin Katharina Heiß. Nach gut 15 gespielten Minuten, kam es zum ersten von vielen emotionalen „Aufregern“ in der Partie. DJK-Innenverteidigerin Felicitas Beigel brachte ihre Torhüterin mit einem schlechten Rückpass in Bedrängnis und Zrnic blieb nur mehr das Foul an TSV-Stürmerin Sophia Empl. Der darauffolgende Strafstoß konnte aber von Ema Zrnic gut pariert werden. Unmittelbar später folgte eine weitere gute Torchance für die Heimelf. Sarah Axthammer setzte sich nach einem langen Ball von Loth durch, sah die mitgelaufene Hardebusch zentral am Sechzehner und zögerte nicht abzulegen. Diesmal aber verstolperte sie die Großchance. In der 27. Spielminute schickte Axthammer Loth auf die Reise. TSV-Torhüterin Heiß und DJK-Mittelfeldakteurin Loth versuchten beide den Ball zu erhaschen und endeten im Eins gegen Eins, bei dem Loth aufgrund von zu hartem Einsteigen die gelbe Karte sah.

Auch Gegner Neubeuern kam auf einige Chancen Lara Gierlinger, Vanessa Begemann, Franziska Holzner und Co. legten sich ins Zeug, scheiterten aber an der guten Defensivarbeit Traunsteins. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit ergab sich nochmal eine gute Chance für die DJK Ladies. Der Freistoß Loth`s landete im Sechzehner und Neubeuern brachte die Kugel nicht aus der Gefahrenzone bis sie schlussendlich bei Axthammer landete. Beim Abzug landete der Volleyschuss allerdings über dem Tor und so ging es mit der Führung im Anschluss in die Halbzeitpause. Wie bereits im Hinspiel wurde die Partie leider erneut von verbalen Ausfällen und Beleidigungen teils überschattet, diesmal aber durch Gäste-Trainerin Glavovic Sladi, welche hier auch ihre Vorbildfunktion gänzlich aus den Augen verlor. Die Fouls sah sie leider nur bei den Gastgeberinnen und so kam es aus der Emotion zu einer groben Beschimpfung, woraufhin der Schiedsrichter informiert werden musste.

Mit der zweiten Halbzeit kamen die Neubeuerinnen besser ins Spiel, Traunsteins Offensive verlor nach und nach an Spielanteilen und somit war die Kugel größtenteils an den Füßen des Gegners. Immer wieder suchten die TSVler ihre Kapitänin Lara Gierlinger, um die sich der Spielaufbau drehte. Über weite Strecken hatten primär die Gäste Torchancen, aber spätestens Ema Zrnic war beim Torabschluss zur Stelle. Demzufolge war das 2:0 in der 61. Minute eher überraschend. Nina Hardebusch schickte Axthammer mit einem langen Ball über die rechte Seite. Die DJK-Kapitänin sah die hereinlaufende Lisa Maier, spielte ihr den Querpass und Maier schob locker ein. Nur vier Minuten später folgte der 2:1-Anschlusstreffer für Neubeuern. Lara Gierlinger versuchte ihr Glück und zog aus der Distanz ab. Der Schuss rutschte der sonst stark haltenden DJK-Torhüterin unglücklich durch die Hände und landete so im Netz. Wieder nur zwei Minuten später tankte sich Lisa Maier über rechts durch, hat aber leider kein Auge für die mit eingelaufenen Mitspielerinnen Hardebusch, Axthammer und Käsmeier und versuchte es aus schwerem Winkel. Der Ball landete in den Händen der erfahrenen Torhüterin Heiß. In den Schlussminuten hatte der Gegner nochmal einige Großchancen zum Ausgleichstreffer. Einige Male hielt man Empl und Gierlinger nicht auf sich bis zum Sechzehner-Raum durchzuspielen. Beigel, Holzner und Lochner hinderten sie abermals am Torabschluss. Nur wenige Minuten vor dem Schlusspfiff setzte sich Sophia Empl über die linke Seite durch, legte sich den Ball an Zrnic vorbei und stand aus spitzem Winkel vor dem leeren Kasten. Der Abschluss landete aber in den Beinen Eva Lochners, die sich davor warf und somit den Sieg zuhause retten konnte.