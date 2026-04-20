DJK Traunstein II - SV Erlstätt 1:4

Für das erste Tor sorgte Patrick Unterreiner. In der zwölften Minute traf der Spieler von SV Erlstätt ins Schwarze. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Florian Zauner vor den 30 Zuschauern den zweiten Treffer des Spiels für den Tabellenprimus erzielte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. SV Erlstätt konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei der Elf von Trainer Manuel Schlesak. Tim Hartmann ersetzte Oskar Pohl, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Zum Seitenwechsel ersetzte Caleb Mugagga von DJK Traunstein II seinen Teamkameraden Jakob Schmaus. Für ruhige Verhältnisse sorgte Manuel Schlesak, als er das 3:0 für SV Erlstätt besorgte (67.). Andreas Dangl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für die Gäste (74.). In der Schlussphase gelang Omid Ahmadi noch der Ehrentreffer für DJK Traunstein II (81.). Letztlich fuhr SV Erlstätt einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.
44 Gegentreffer musste DJK Traunstein II im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Wann findet das Heimteam die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen SV Erlstätt setzte es eine neuerliche Pleite, womit DJK Traunstein II im Klassement weiter abrutschte. Nun musste sich DJK Traunstein II schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für DJK Traunstein II, sodass man lediglich vier Punkte holte.
Mit dem Erfolg macht es sich SV Erlstätt weiter in der Aufstiegsregion bequem. Die Defensive von SV Erlstätt (sieben Gegentreffer) gehört zum Besten, was die C-Klasse 7 zu bieten hat. SV Erlstätt setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon zwölf Siege auf dem Konto.
Am nächsten Sonntag (12:30 Uhr) reist DJK Traunstein II zu Zweitvertretung von SC Vachendorf, tags zuvor begrüßt SV Erlstätt TSV Siegsdorf III vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 15:00 Uhr.
Quelle BFV