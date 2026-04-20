DJK Traunstein II - SV Erlstätt 1:4

Mit dem Erfolg macht es sich SV Erlstätt weiter in der Aufstiegsregion bequem. Die Defensive von SV Erlstätt (sieben Gegentreffer) gehört zum Besten, was die C-Klasse 7 zu bieten hat. SV Erlstätt setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon zwölf Siege auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag (12:30 Uhr) reist DJK Traunstein II zu Zweitvertretung von SC Vachendorf, tags zuvor begrüßt SV Erlstätt TSV Siegsdorf III vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 15:00 Uhr.