DJK-Trainer Markus Hierling und der „magische Moment“ Bezirksliga, Gruppe 4: Die DJK Twisteden hat den TuS Xanten mit 3:1 geschlagen.

Bezirksligist DJK Twisteden bleibt seinem Ruf als Favoritenschreck treu. Die Mannschaft bezwang am Sonntag den zuvor noch ungeschlagenen Titelaspiranten TuS Xanten mit 3:1 (2:0). „Wir wollten uns endlich einmal einen magischen Moment gegen eine Spitzenmannschaft bescheren. Und das ist uns heute gegen den TuS Xanten auf ganzer Linie gelungen“, geriet DJK-Trainer Markus Hierling nach der Partie ins Schwärmen.

In Durchgang eins zeigten die Gastgeber eine sehr gute Leistung, auch spielerisch wusste die DJK ihrem Trainer und den Zuschauern zu gefallen. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgten Alexander Swaghoven (40.) und Jan van de Meer (45.) für die verdiente 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel agierte Xanten druckvoller und kam durch Velibor Geroschus nach 63 Minuten zum Anschlusstreffer. Doch die Gastgeber überzeugten nun auch kämpferisch und wehrten sich erfolgreich gegen den drohenden Ausgleich. In der 84. Minute war erneut DJK-Torjäger van de Meer zum umjubelten 3:1-Endstand zur Stelle. „Nach dem schwachen Spiel in Homberg hat die Mannschaft nach einer guten Trainingswoche die richtige Reaktion gezeigt. Ich bin rundum zufrieden“, sagte Hierling.