DJK-Trainer Kluge: „Das ist ein Rückschlag, ein echter Dämpfer“

Waldram – Der Höhenflug war nur von kurzer Dauer: Nach zuvor vier Siegen in Serie haben die Waldramer Fußballer mit dem 1:2 im Heimspiel gegen den WSV Unterammergau die zweite Niederlage in Folge kassiert. „Das ist ein Rückschlag, ein echter Dämpfer“, fasste DJK-Trainer Manuel Kluge deprimierende 95 Minuten zusammen und stellte enttäuscht fest. „Wir haben heute alles vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat.“