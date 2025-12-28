DJK SW Wiesbaden möchte in der Rückrunde seine Stärken zeigen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden. Zu den Wiesbadenern hat uns Florian Schuchardt, Spielertrainer beim A-Ligisten, folgende Informationen übermittelt.
Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?
"Sehr unzufrieden. Wir hatten über weite Strecken der Saison sehr viele Ausfälle und konnten kaum unsere Stärken zeigen."
Was lief gut und was lief schlecht?
"Wir haben trotz der Ausfälle und der Niederlagen nie aufgegeben und haben bestmöglich dagegengehalten und somit auch noch einige Punkte holen können. Wir spielen uns teilweise sehr gute Chancen heraus, was uns aber aktuell nichts nützt, weil wir diese dann liegen lassen. Zudem passieren uns leider noch einige dumme Fehler in der Abwehr. Unsere Fehler analysieren wir Donnerstags in der Sitzung mit unserer Veo Cam und versuchen diese künftig zu vermeiden."
Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?
"Zwei Neuzugänge sind so gut wie fix. Es können noch drei dazukommen. Ansonsten bleibt der Kader so zusammen und alle ehemalige. Verletzten werden zur Vorbereitung erwartet."
Was sind die Ziele für die Rückrunde?
"So viele Punkte wie möglich zu holen, um mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre noch gut."
Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?
"Ich denke SC Meso-Nassau Wiesbaden wird Meister und der 1. SC Klarenthal spielt die Relegation. Abstiegsgefährdet sind FC Albania Wiesbaden und SV Niedernhausen ll."
