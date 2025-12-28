DJK SW Wiesbaden möchte in der Rückrunde seine Stärken zeigen

"Wir haben trotz der Ausfälle und der Niederlagen nie aufgegeben und haben bestmöglich dagegengehalten und somit auch noch einige Punkte holen können. Wir spielen uns teilweise sehr gute Chancen heraus, was uns aber aktuell nichts nützt, weil wir diese dann liegen lassen. Zudem passieren uns leider noch einige dumme Fehler in der Abwehr. Unsere Fehler analysieren wir Donnerstags in der Sitzung mit unserer Veo Cam und versuchen diese künftig zu vermeiden."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?