Jürgen Morawietz, Abteilungsleiter Hans-Dieter Brunnlehner, Kevin Holzner und 2. Vorstand Elmar Suckfüll – Foto: Suckfüll

DJK-SV Weng trennt sich von Kölbl - Holzner Nachfolger Beim Vizemeister der A-Klasse Pocking gibt es einen Wechsel auf der Kommandobrücke Verlinkte Inhalte AK Pocking Weng Weng Manfred Kölbl Kevin Holzner

Der DJK-SV Weng, der als Vizemeister der A-Klass Pocking in der ersten Relegationsrunde mit 0:2 nach Verlängerung am ASV Ortenburg scheiterte, hat sich nach Beendigung der Saison 2024/2025 von Trainer Manfred Kölbl, der den Verein somit nach eineinhalb Jahren verlassen muss, getrennt. "Die Vorstandschaft des Vereins hat diesen Schritt nach reiflicher Überlegung beschlossen, um neue Impulse für die mannschaftliche Geschlossenheit sowie der sportlichen Weiterentwicklung zu setzen", heißt es in einer vom DJK-SV Weng verfassten Pressemitteilung.





"Wir danken Manfred Kölbl für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren. Er übernahm unsere Mannschaft in einer schwierigen Phase und schaffte es seine Spielphielosophie umzusetzen. Dennoch sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Weg notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen“, so die Vereinsführung in einer Mitteilung.