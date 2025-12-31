DJK-SV Kirchberg: Aufstieg im Visier - Spielertrainer machen weiter

Sowohl Abteilungsleiter Alfons Endl als auch der Sportliche Leiter, Roland Schopf, zeigten sich äußerst zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, da die Mannschaft als Tabellenführer der A-Klasse Passau überwintert. Gleichzeitig war aber auch allen Beteiligten klar, dass mit der gleichen Intensität im Frühjahr weitergearbeitet werden muß, wenn man das sportliche Ziel Kreisklasse erreichen will. Mit einem Trainingslager im März in Österreich und einem breit aufgestellten und qualitativ hochwertigen Kader will man diese Saison endlich den Aufstieg realisieren.







Wie um diese Zeit üblich, stand natürlich auch die Planung für die Saison 2026/2027 auf der Tagesordnung. Und die Aussicht darauf ist äußerst positiv, da alle drei Spielertrainer ihre Zusage für die neue Saison gaben. Auch vom gesamten Spielerkader gab es laut dem Sportlichen Leiter bisher keine Absage und man kann daher guter Dinge sein, dass die erfolgreiche Truppe über den Sommer hinaus beisammen bleibt. So geht man positiv gestimmt in die restlichen acht Saisonspiele und hofft im Kirchberger Lager auf einen erfolgreichen Ausgang. Die Messe ist allerdings noch lange nicht gelesen, denn vor allem mit dem Rangzweiten SG Neukirchen / Engertsham hat der Primus einen hartnäckigen Verfolger. Die Truppe um Ex-Profi Marius Willsch hat zwar aktuell fünf Punkte weniger auf ihrer Habenseite, allerdings eine Partie weniger als der Spitzenreiter ausgetragen. Am letzten Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen beider Mannschaften, das vielleicht sogar ein echtes Meisterschaftsendspiel sein kann.