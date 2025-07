DJK Südwest Köln klärt Henke-Nachfolge: "Er hat uns sofort überzeugt"

Die DJK Südwest Köln hat nach dem überraschenden Trainerwechsel in der Sommerpause einen Nachfolger für Sven Henke gefunden: Daniel Errens übernimmt den Bezirksligisten zur neuen Saison. Der 38-Jährige war zuletzt Trainer der Sportfreunde Baumberg II in der Bezirksliga am Niederrhein und bringt Erfahrungen als Co-Trainer beim FC Pesch in der Mittelrheinliga mit. Errens ist Inhaber der UEFA-B-Lizenz.