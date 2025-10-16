DJK Südwest Köln: Frischer, neuer Wind beim Landesliga-Absteiger

Startet mit seinem Team durch: Trainer Daniel Errens. – Foto: Lukas Hemelt

Bei der DJK Südwest Köln läuft es aktuell wieder. 16 Punkte aus sieben Spielen können sich sehen lassen. Nach der ernüchternden letzten Saison und dem Abstieg aus der Landesliga richtet der Verein aus dem Kölner Süden seinen Blick dieses Jahr augenscheinlich wieder in Richtung obere Tabellenhälfte.

In der Bezirksliga-Staffel 1 im Fußballverband Mittelrhein steht das Team von Neu-Trainer Daniel Errens derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Dieser hatte das Team erst im Sommer übernommen, nachdem der ehemalige Trainer Sven Henke überraschend entlassen worden war. Henke hatte sich in einem Interview mit der Plattform „Pass Schuss Tor” kritisch über den Vorstand und den Verein geäußert und wurde daraufhin von seiner Tätigkeit entbunden. Errens, der zuvor beim Bezirksligisten Sportfreunde Baumberg II unter Vertrag stand, hauchte der jungen, verunsicherten Mannschaft wieder neues Leben ein – mit dem klaren Ziel, wieder attraktiven Fußball zu spielen und oben dabei zu sein. Dieser Plan geht bisher voll auf. Gelungener Start in die Saison

Nach einer schwierigen Vorbereitung mit vielen Urlaubern, Verletzten und fehlenden Spielern startete Südwest mit einem 2:1-Derbysieg gegen den FC Hürth II in die Saison. Bis auf eine 3:6-Niederlage gegen den TV Hoffnungsthal und ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Rheinsüd Köln konnten alle weiteren Ligaspiele gewonnen werden. Dazu kehren nun einige Langzeitverletzte nach und nach zurück. Allen voran das Comeback der Zwillinge Hendrik und Philipp Graf macht dem gesamten Team Mut. Bereits in den ersten zwei Kurzeinsätzen kommen die beiden Lehramtsstudenten zusammen schon auf Vier Scorerpunkte, auch die Rückkehr von Flügelspieler Nikolai Piorkowski verspricht nur Positives. Bei seinem Startelfcomeback vergangenen Sonntag gegen den SV Frielingsdorf steuerte der 24-Jährige beim 4:3-Heimspielerfolg direkt ein Tor und ein Assist bei. Die Defensive als Schwachstelle