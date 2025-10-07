DJK Südwest dominiert Casa – Spoho siegt, Leverkusen punktet

Südwest Köln überzeugt erneut mit starker Teamleistung gegen Casa de Espana. Spoho II siegt auswärts, während Leverkusen und Allner-Bödingen sowie Jüngersdorf und Köln U19 torlos Remis spielen.

Trainerin Jule Brockerhoff lobte die Leistung: „Wir konnten schnell die Spielkontrolle gewinnen und haben uns wieder mal mit einem frühen Tor Sicherheit verschafft. Spielerisch hatten wir Casa überwiegend im Griff. Das wir in zwei Wochen das zweite Topspiel zu Null für uns entscheiden konnten, freut uns natürlich.“

Die Gäste aus Köln zeigten von Beginn an Dominanz. Südwest kontrollierte das Spiel, setzte Casa früh unter Druck und nutzte konsequent die eigenen Chancen. Kersting erzielte das 1:0 (9.), Bluhm erhöhte auf 2:0 (28.), Stenmans markierte den Endstand (56.). Casa de Espana zeigte immer wieder Qualität, konnte aber spielerisch und taktisch die Kölnerinnen nicht entscheidend in Bedrängnis bringen.

Co-Trainer Stefan Gaeb von Casa de Espana meinte: „Der Sieg war meines Erachtens 1 Treffer zu hoch, aber definitiv wohl verdient für das Team vom Kölner Süden. Das muss man neidlos anerkennen. Wir sind trotzdem nicht unzufrieden und kämpfen weiter für jeden Punkt.“

Leverkusen und Allner-Bödingen trennen sich torlos

Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, wobei Leverkusen mutig nach vorne spielte und mehrere Chancen erarbeitete, die jedoch ungenutzt blieben. Allner-Bödingen hielt defensiv stark dagegen und konnte selbst einige gute Gelegenheiten nicht nutzen.

Jesse Muambay (Allner-Bödingen): „Ja, wir haben gut angefangen, waren spielbestimmend, hatten auch direkt zwei, drei gute Möglichkeiten vor dem Tor. In der ersten Halbzeit wurde ein Elfmeter nicht gegeben, die Spielerin musste deswegen auch verletzt raus. Leverkusen hat trotzdem gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit hatten wir erneut Möglichkeiten, doch das Abschlussglück fehlte. Deshalb ist es leider auch ein gerechtes Unentschieden.“

Sebastian Finster, Bergfried Leverkusen Trainer: „Ich kann dem Team nur ein riesiges Kompliment aussprechen. Was die Mädels heute geleistet haben, war einfach überragend. Leider hat das Quäntchen Glück im Abschluss gefehlt – aber auf dieser Leistung können wir stolz sein und darauf aufbauen.“

Spoho II setzt sich in Homburg durch

Vorwärts Spoho II bewies Auswärtsstärke und entschied das Spiel gegen Homburg klar für sich. Nach einer intensiven ersten Halbzeit blieb es zunächst torlos, bevor Spoho in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Treffer erzielte: Fischer traf in der 67. Minute, Sprenger erhöhte in der 83. Minute, und Molnar setzte mit dem 3:0 in der 89. Minute den Schlusspunkt.

Trainer Peter Kolacki kommentierte: „Nach dem verkorksten Spiel aus der letzten Woche hatten wir uns viel vorgenommen. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und einer guten Defensivarbeit konnten wir uns viele Situationen und Chancen erspielen. Leider mal wieder nicht nutzen. Doch das Team hat nicht aufgehört und am Ende haben wir uns die drei Punkte verdient.“

Punkteteilung in Jüngersdorf

Das Spiel blieb torlos, obwohl der FC Köln mehr Ballbesitz hatte. Die Gäste erspielten sich einige Chancen, konnten diese jedoch nicht verwerten, während Jüngersdorf sich auf eine stabile Defensive konzentrierte und nur vereinzelt Offensivaktionen setzte. Beide Teams blieben im letzten Drittel zu ungenau.

Hans-Josef Ohrem (TuS Jüngersdorf) dazu: „Nach dem intensiven Pokalfinale am Freitag ging es Sonntag bei widrigen Wetterbedingungen mit schweren Beinen und Unterstützung aus der 2. Mannschaft in dieses Spiel ohne Wertung. Das Spiel ist schnell zusammengefasst: der FC kam besser ins Spiel, erspielte sich trotz mehr Ballbesitz wenig zwingende Chancen, der TuS hat sich auf die Defensivarbeit fokussiert und auch nur vereinzelt gute Offensivaktionen ausgespielt. Auf beiden Seiten war man im letzten Drittel zu ungenau und daher stand am Ende ein gerechtes Remis.“

Weiteres Spiel des 4. Spieltags: