DJK Sparta Bilk: Auf Marco Meyer ist Verlass

Wer in dieser Saison in die Fußball-Landesliga aufsteigen möchte, der muss in Gruppe 1 an der DJK Sparta Bilk vorbei. Das Team, das sich vor dieser Saison selbst zum Aspiranten auf den Aufstieg aus der Bezirksliga erklärte, macht nun ernst. Das stellte die Mannschaft von Trainer Jörn Heimann am Sonntag im Auswärtsspiel beim DSC 99 unter Beweis. An der Windscheidstraße nahm die Elf von der Fährstraße am Ende verdientermaßen mit einem 3:1-Erfolg Revanche für die 2:4-Niederlage, die es im Hinspiel in Bilk gesetzt hatte.