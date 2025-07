DJK Schwarz-Weiß: Die graue Maus will Zähne zeigen

Wiesbaden. Lange Zeit galt der DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden als solides, aber unauffälliges Team in der Kreisliga A Wiesbaden – immer stabil im Mittelfeld, selten in den Schlagzeilen. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Unter dem neuen Spielertrainer Florian Schuchardt will der Traditionsverein das graue Maus-Image ablegen und in der Saison 2025/2026 aktiv ins Aufstiegsrennen eingreifen. Mit einem eingespielten Kader, neuem Selbstvertrauen und klaren Zielen ist Schwarz-Weiß bereit für den nächsten Schritt.