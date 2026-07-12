DJK Schlatt lädt zum "ABC Retail Cup" ein

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Es ist wieder so weit: Die DJK Schlatt lädt zum "ABC Retail Cup rund um den Gewerbepark Breisgau" ein! Freut euch auf spannende Spiele, beste Stimmung, Sommersonne und jede Menge Fußball – denn mal ehrlich: Was will das Fußballerherz mehr? Vom 28. Juli bis 1. August auf dem Sportgelände der DJK Schlatt. Kommt vorbei und erlebt Fußball pur – wir freuen uns auf euch!