DJK Schlatt lädt zum "ABC Retail Cup" ein

Es ist wieder so weit: Die DJK Schlatt lädt zum "ABC Retail Cup rund um den Gewerbepark Breisgau" ein! Freut euch auf spannende Spiele, beste Stimmung, Sommersonne und jede Menge Fußball – denn mal ehrlich: Was will das Fußballerherz mehr? Vom 28. Juli bis 1. August auf dem Sportgelände der DJK Schlatt. Kommt vorbei und erlebt Fußball pur – wir freuen uns auf euch!