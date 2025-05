DJK Schlatt holt die Schwörer-Brüder

Die DJK Schlatt hat zwei weitere Neuzugänge bekannt gegeben. Vom SV Munzingen habe man mit Elias und Milan Schwörer "zwei vielversprechende Neuzugänge" verpflichten können, teilte der B-Kreisligist mit. "Die beiden Brüder bringen neue Impulse ins Team und erweitern den Kader in Breite und Qualität. Nach konstruktiven Gesprächen mit dem Verein sowie mit unseren beiden Trainern Thorsten Geissler und Murat Kör haben sie ihre Zusage gegeben. Mit ihrem Engagement und ihrer fußballerischen Stärke wollen sie das Team auf und neben dem Platz unterstützen", so die DJK weiter. Das Trainergespann Geissler und Kör sei überzeugt, dass "Milan und Elias sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend ins Team passen".

Die Schwörer-Brüder haben den Großteil ihrer Aktivlaufbahn in Munzingen verbracht. Mit der Mannschaft rangieren sie in der B-Staffel III aktuell im Tabellenmittelfeld. Verteidiger Milan, der ältere Bruder, verzeichnete seine ersten Einsätze im Männerbereich für die Reserve des VfR Hausen. Als er 2018 zum SVM wechselte, startete Mittelfeldakteur Elias dort in seine erste Aktivsaison. Der jüngere Schwörer-Bruder war zudem eineinhalb Jahre beim SV Hochdorf aktiv.