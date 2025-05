DJK schlägt Centro Argentino – Tabellenführer erstmals bezwungen! Verlinkte Inhalte DJK SpB M-O II

DJK feiert den neunten Sieg im neunten Spiel – eine Demonstration von Wille, Qualität und Teamgeist Am Sonntag, den 4. Mai 2025, kam es in der 146. C-Klasse 5 zum mit Spannung erwarteten Spitzenspiel des 22. Spieltags: Der bislang ungeschlagene Tabellenzweite Centro Argentino traf auf den formstarken DJK Sportbund Ost II. Was folgte, war ein emotionales, intensives Fußballspiel, in dem DJK am Ende verdient mit 3:1 die Oberhand behielt – und dem Favoriten die erste Niederlage der laufenden Saison zufügte.

Trotz klarer Rollenverteilung auf dem Papier war es DJK, die das Spiel von Anfang an dominierte: 80 % Ballbesitz, früh Druck, klarere Struktur – doch das erste Tor fiel auf der anderen Seite. In der 15. Minute brachte ein Standard Centro Argentino in Führung: Jonathan Von Brucke köpfte nach einem ruhenden Ball unhaltbar zum 0:1 ein. Doch anstatt ins Wanken zu geraten, zeigte DJK Moral – und hatte vor allem einen sicheren Rückhalt: Der DJK-Keeper bewahrte seine Mannschaft mit mehreren Glanzparaden vor einem höheren Rückstand und hielt das Spiel offen. Diese Aktionen gaben dem Team die nötige Sicherheit und waren der emotionale Anker in einer Phase, in der das Spiel zu kippen drohte.