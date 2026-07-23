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DJK Ruhrtal Witten über die Saison 2026/27 im Liveblog
Die gesamte Spielzeit von Ruhrtal im Überblick: alle Partien, alle Tore, alle Entwicklungen – kompakt und aktuell im Liveblog.
von Isaija Zecevic · Heute, 19:29 Uhr · 0 Leser
Der exklusive Liveblog über die DjK Ruhrtal Witten. – Foto: Graff/Nückel/Klos/S/Zecev
23. Juli 2026, 19:30 Uhr – Testspiel gegen Höntrop
Jetzt geht’s gegen Höntrop: Trainer Mark Heinrich schickt folgende Elf ins Spiel. Im Tor steht Lars Stellfeld. In der Abwehr beginnen Julian Mangerich, Lukas Julian Tomczak, Eray Özer und Leart Sabani. Das Mittelfeld bilden Mecit Asar, Emin-Talha Üstündag und Abdoufadel Sidi-Abdoulaye. Vorne setzt Heinrich auf Muhammed Mustafa Gökcen, Vedat Özel und Aiman Ben Naas.
Damit ist die erste Formation der neuen Saison klar – Ruhrtal startet mit einer Mischung aus Erfahrung und Tempo.