 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

DJK Rhede will Vorsprung weiter ausbauen - Rheingold in Lauerstelltung

In der Kreisliga A Rees-Bocholt ist Spitzenreiter DJK Rhede schon am Freitagabend gefordert.

von Marcel Eichholz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die DJK Rhede will ihre Spitzenposition behaupten.
Die DJK Rhede will ihre Spitzenposition behaupten. – Foto: Horst Zellmann

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Am Freitagabend will die DJK Rhede ihre Chance nutzen, mit einem Sieg gegen den SV Krechting, den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter auszubauen. Verfolger Rheingold Emmerich ist am Sonntag beim RSV Praest gefordert. Diese Partien stehen außerdem an.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

So läuft Spieltag 18

>>> Alle Transfers im Überblick

Das sind die Spiele am Freitag

PSV Wesel II - TuB Mussum

Morgen, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
19:30

DJK Rhede - SV Krechting

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
20:00

Diese Partien stehen am Sonntag an

>>> Zum WhatsApp-Kanal von FuPa Rees-Bocholt

RSV Praest - Rheingold Emmerich

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
14:30

GSV Suderwick - FC Olympia Bocholt

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
15:00

SV Brünen - SV Bislich

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
15:00

VfR Mehrhoog - SV Vrasselt

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
15:00

Grün-Weiß Vardingholt - SV Spellen

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
15:00

TV Voerde - TuB Bocholt

So., 08.02.2026, 15:15 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
15:15

TuS Haffen-Mehr - SV Biemenhorst II

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
15:00live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - GSV Viktoria Suderwick
So., 22.02.26 11:00 Uhr SV Biemenhorst II - PSV Wesel II
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Brünen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TV Voerde
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Bislich - VfR Mehrhoog
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuB Bocholt
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Spellen - DJK Rhede
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - RSV Praest

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Brünen - SC TuB Mussum 1926
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - FC Olympia Bocholt
So., 01.03.26 15:00 Uhr RSV Praest - SV Bislich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Emmerich-Vrasselt
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Spellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - TuS Haffen-Mehr
So., 01.03.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Biemenhorst II
So., 01.03.26 15:30 Uhr TV Voerde - SV Krechting

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: