DJK Rhede will Vorsprung weiter ausbauen - Rheingold in Lauerstelltung

Am Freitagabend will die DJK Rhede ihre Chance nutzen, mit einem Sieg gegen den SV Krechting, den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter auszubauen. Verfolger Rheingold Emmerich ist am Sonntag beim RSV Praest gefordert. Diese Partien stehen außerdem an.
________________
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - GSV Viktoria Suderwick
So., 22.02.26 11:00 Uhr SV Biemenhorst II - PSV Wesel II
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Brünen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TV Voerde
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Bislich - VfR Mehrhoog
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuB Bocholt
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Spellen - DJK Rhede
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - RSV Praest
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Brünen - SC TuB Mussum 1926
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - FC Olympia Bocholt
So., 01.03.26 15:00 Uhr RSV Praest - SV Bislich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Emmerich-Vrasselt
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Spellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - TuS Haffen-Mehr
So., 01.03.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Biemenhorst II
So., 01.03.26 15:30 Uhr TV Voerde - SV Krechting
