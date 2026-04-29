 2026-04-29T09:20:54.888Z

Allgemeines

DJK Rhede will beim SV Brünen auf die Siegerstraße zurückkehren

Der Vorsprung der DJK Rhede an der Tabellenspitze der Kreisliga A Rees-Bocholt ist auf vier Punkte geschmolzen. Beim SV Brünen will das Team unbedingt gewinnen.

von Marcel Eichholz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Auf den SV Brünen wartet eine schwierige Aufgabe. – Foto: Horst Zellmann

Vor einer ganz schwierigen Aufgabe steht der SV Brünen am Donnerstagabend in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Ausgerechnet nach dem Patzer am Wochenende gastiert Tabellenführer DJK Rhede beim SVB und will da den nächsten Schritt in Richtung Bezirksliga-Aufstieg gehen. Zeitgleich ist der SC TuB Mussum gegen den SV Vrasselt im Einsatz. Diese Spiele gibt es außerdem am Sonntag.

>>> FuPa Rees-Bocholt auf WhatsApp

>>> So läuft der Auf- und Abstieg in den Kreisligen

________________

Tabellenführer eröffnet Spieltag

Morgen, 20:00 Uhr
SV Brünen
DJK Rhede
SC TuB Mussum 1926
SV Emmerich-Vrasselt
Das sind die Spiele am Sonntag

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
PSV Wesel
SV Krechting
12:30

SV Biemenhorst
VfB Rheingold Emmerich
RSV Praest
TV Voerde
VfR Mehrhoog
SC Grün-Weiß Vardingholt
FC Olympia Bocholt
SV Bislich
TuS Haffen-Mehr
SV Spellen
GSV Viktoria Suderwick
TuB Bocholt
>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Rees-Bocholt

____

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - SC TuB Mussum 1926
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Brünen - TuB Bocholt
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfR Mehrhoog
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - RSV Praest
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - GSV Viktoria Suderwick
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TuS Haffen-Mehr
So., 10.05.26 15:15 Uhr TV Voerde - FC Olympia Bocholt
So., 10.05.26 15:15 Uhr SV Spellen - PSV Wesel II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Biemenhorst II

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - TuB Bocholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - FC Olympia Bocholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr PSV Wesel II - VfB Rheingold Emmerich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SV Bislich
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TV Voerde
So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Emmerich-Vrasselt
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Krechting
So., 17.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - DJK Rhede
Do., 21.05.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Spellen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: