DJK Rhede will beim SV Brünen auf die Siegerstraße zurückkehren

Vor einer ganz schwierigen Aufgabe steht der SV Brünen am Donnerstagabend in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Ausgerechnet nach dem Patzer am Wochenende gastiert Tabellenführer DJK Rhede beim SVB und will da den nächsten Schritt in Richtung Bezirksliga-Aufstieg gehen. Zeitgleich ist der SC TuB Mussum gegen den SV Vrasselt im Einsatz. Diese Spiele gibt es außerdem am Sonntag.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - SC TuB Mussum 1926
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Brünen - TuB Bocholt
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfR Mehrhoog
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - RSV Praest
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - GSV Viktoria Suderwick
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TuS Haffen-Mehr
So., 10.05.26 15:15 Uhr TV Voerde - FC Olympia Bocholt
So., 10.05.26 15:15 Uhr SV Spellen - PSV Wesel II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Biemenhorst II
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - TuB Bocholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - FC Olympia Bocholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr PSV Wesel II - VfB Rheingold Emmerich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SV Bislich
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TV Voerde
So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Emmerich-Vrasselt
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Krechting
So., 17.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - DJK Rhede
Do., 21.05.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Spellen
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: