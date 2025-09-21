DJK Rhede unaufhaltbar, Olympia Bocholt siegt im Kellerduell

Nach dem Sieg im Spitzenspiel führt an der DJK Rhede derzeit in der Kreisliga A Rees-Bocholt kein Weg vorbei. Am Sonntag legte die Mannschaft beim SV Bislich den sechsten Erfolg in Serie nach und feierte einen 8:3-Kantersieg. Los ging es aber bereits am Donnerstag mit Verfolger SV Vrasselt, der im Heimspiel den TuB Bocholt emping. Am Freitagabend forderte der SC TuB Mussum den RSV Praest heraus. Wichtige Punkte holte der FC Olympia Bocholt, der PSV Wesel II wartet weiter auf die ersten Zähler und der SV Spellen gewann das Derby gegen den TV Voerde.

Drei Tore hat Salaheddine Idrissi für den TuB Mussum erzielt, doch richtig freuen konnte er sich über seinen Dreierpack gegen den RSV Praest nicht. Die Gäste haben es nämlich geschafft, auswärts gleich vier Tore zu erzielen und so die Punkte aus Mussum zu entführen. Schon nach 17 Minuten erzielte Lukas Verbücheln per Kopfball die Gäste-Führung. Die hatte aber nicht lange Bestand. Mit einem Doppelschlag drehe Idrissi die Partie (21./26.). Wieder dauerte es nur drei Minuten, ehe Tobias Hesseling den Ausgleich für Praest erzielen sollte. Idrissi zum Dritten sorgte nach einer halben Stunde für die 3:2-Pausenführung des TuB. Bis weit in die zweite Hälfte konnte Mussum den knappen Vorsprung behaupten, ehe David Broich das 3:3 markierte (72.). Die Entscheidung fiel kurz vor dem Ende, als Fabian Bonekamp den 4:3-Endstand erzielte (87.)

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen die DJK Rhede, hat der SV Vrasselt auch sein Heimspiel gegen den TuB Bocholt mit 0:2 verloren. Die Gäste begannen druckvoll und konnten durch Yannick Schwanekamp eine erste Duftmarke in der Offensive setzen (16.). Jesse Moddenborg legte wenig später nach, doch auch er scheiterte am starken Vrasselter Schlussmann (29.). Ein ruhender Ball sorgte schließlich für die Führung. Schwanekamp versenkte aus 25 Metern einen Freistoß direkt (45.). Nach der Pause waren die Gastgeber besser in der Partie. Marco Buscher (48./65.), Joel Manoch (56.) sowie Jan Kurt Giesbers (62.) vergaben gute Chancen auf den Ausgleich. Auch ein Foulelfmeter verhalf dem SVV nicht zum Ausgleich, Giesbers scheiterte an Torwart Joshua Exlager (77.). Kurz vor dem Schlusspfiff legte Daniel Can mit dem 2:0 für Bocholt nach, was zugleich den Endstand markierte.

Der SV Biemenhorst II hat den Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasst. Im Verfolgerduell trennte sich der Aufsteiger vom VfR Mehrhoog 3:3-Unentschieden. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. Nicolas Blaeker (44.) und Safin Shahab (52.) brachten den SVB in Front, Hannes Dennert erzielte postwendend den Anschlusstreffer (53.) Dann sollte es nur vier Minuten dauern, ehe Maximilian Heckrath den alten Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte, doch der VfR gab sich nicht auf. Dominik Szalek konnte nach 71 Zeigerumdrehungen wieder verkürzen, in der Nachspielzeit gelang Nick Heynen der Ausgleich.

Kantersieg für den Spitzenreiter

Die DJK Rhede ist einfach nicht zu stoppen. Auch das sechste Spiel der Saison gewann die Mannschaft und zeigte eine echte Demonstration der eigenen Stärke. Auswärts beim SV Bislich gab es einen 8:3-Kantersieg, bei dem allein Rene Groes vierfach erfolgreich war. Hinzu kamen jeweils ein Doppelpack von Sebastian Kamps und Ben Schücker. Schon zur Pause führte die DJK mit 5:1, die Partie war da schon entschieden. Zwischenzeitlich kam der SVB noch auf 3:6 ran, doch der Schücker-Doppelschlag nahm jeglichen Hoffnungen sofort wieder den Wind aus den Segeln. Mit Weißer Weste steht Rhede im Klassement ganz oben, verfolgt von Viktoria Suderwick. Rheingold schießt Krechting ab

Mit dem VfB Rheingold Emmerich wirbelt auch der zweite Aufsteiger die Liga ordentlich durcheinander. In ihrem fünften Spiel holte Emmerich den dritten Sieg - und wie. Mit 5:0 schossen die Kicker den SV Krechting ab. Schon zur Pause war die Entscheidung gefallen. Cem Altun eröffnete nach nur acht Minuten den Torreigen, Abdullo Saidov (21.) und Ramadan Sherifi (39.) legten noch vor der Pause nach. Mit einem Eigentor ging es nach der Pause weiter, ehe Serifi in der Schlussphase auf 5:0 erhöhte. SV Spellen feiert den Derbysieg

Zuletzt schien Bezirksliga-Absteiger TV Voerde wieder besser in Tritt gekommen zu sein, doch das war offensichtlich im Derby beim SV Spellen nicht der Fall. Der TVV bekam drei Tore eingeschenkt und machte sich als Verlierer auf die kurze Heimreise. Leroy Badu (6./54.) und Rico Schendel (75.) machten den Spellener Erfolg perfekt. Zu allem Überfluss musste Voerde nach einer Roten Karte satte 50 Minuten in Unterzahl bestreiten. PSV Wesel geht erneut baden

Schon 25 Gegentore gab es für den PSV Wesel II in der laufenden Spielzeit. Allein viermal musste der Keeper am Nachmittag gegen Viktoria Suderwick hinter sich greifen. Mit null Punkten steht die PSV-Reserve damit weiterhin im Klassement ganz am Ende. Eine ganz andere Gefühlswelt herrschte derweil auf der Gegenseite. Durch den 4:0-Erfolg kletterte Suderwick in der Tabelle auf Rang zwei und ist nun der erste Verfolger von Rhede. Es trafen Niklas Mike Rossel (23.), Luca Christoph Rappers (55./85.) sowie Nico Maurick (77.). Haffen-Mehr bleibt oben dran

Der TuS Haffen-Mehr hat seine Position in der Verfolgergruppe mit einem 4:0 gegen den SV Brünen untermauert. Für den perfekten Start sorgte Jannik Zelle mit seinem Treffer zum 1:0 in der dritten Minute. Noch vor der Pause legte Jannis Schnelting das 2:0 nach (29.). Bis in die Schlussphase hinein blieb es beim trügerischen Zwei-Tore-Vorsprung, doch dann schlug der TuS noch einmal doppelt zu. Leon-Carl Seegers sorgte mit dem 3:0 für die Entscheidung (86.), Tom Brömmling markierte keine zwei Minuten später den 4:0-Endstand. Olympia jubelt im Keller-Duell

Ganz wichtige Punkte hat der FC Olympia Bocholt im Kellerduell gegen Grün-Weiß Vardingholt eingefahren. Mit 2:1 siegten die Hausherren, die damit die Abstiegsränge zunächst verlassen konnten. Leon Konst war der Mann des Tages für Olympia, erzielte er doch beide Tore (23./74.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Kay Bislich nach einer Stunde.