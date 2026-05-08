DJK Rhede siegt weiter, Mussum startet im Eiltempo, SV Brünen stark

Ist mit seinem Team Tabellenführer: Björn Kräbber. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt

DJK Rhede hat seine Ausnahmestellung in der Kreisliga A Rees-Bocholt weiter untermauert und das Heimspiel gegen VfR Mehrhoog mit 2:0 gewonnen. Der Tabellenführer, der nun bei 86 Punkten aus 31 Spielen steht und nur eine Niederlage in der Bilanz hat, stellte bereits vor der Pause die Weichen. Ben Schücker brachte Rhede nach 28 Minuten mit 1:0 in Führung und sorgte damit für die Grundlage eines weiteren kontrollierten Erfolgs. Mehrhoog, als Tabellenfünfter weiterhin solide platziert, hielt das Spiel lange offen, musste in der Schlussphase aber den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Tobias Heinrichs traf zum 2:0 (81.) und machte den Heimsieg endgültig perfekt. Rhede bleibt damit klar vor VfB Rheingold Emmerich, das zwar ein Spiel weniger absolviert hat, aber weiterhin sieben Punkte Rückstand aufweist.

SV Brünen hat im Heimspiel gegen TuB Bocholt einen wichtigen 3:0-Erfolg gefeiert und damit im Tabellenkeller ein klares Zeichen gesetzt, ohne dass die Lage bereits vollständig entspannt wäre. Brünen ging früh in Führung, weil Luca Tom Terhardt nach zwölf Minuten das 1:0 erzielte. Gegen den Tabellenelften aus Bocholt blieb die Mannschaft auch nach dem Seitenwechsel effektiv: Lars Angenendt traf in der 49. Minute zum 2:0 und verschaffte den Gastgebern damit eine deutlich bessere Ausgangslage für die zweite Hälfte. Bocholt fand anschließend keinen Weg zurück in die Partie, ehe Neo Elisha Backhaus den Endstand markierte (88.). Brünen zieht mit nun 32 Punkten zumindest nach Punkten mit PSV Wesel II gleich und bleibt knapp vor Bislich. Für TuB Bocholt bedeutet die Niederlage, dass der Abstand auf die obere Tabellenhälfte weiter groß bleibt.

SC TuB Mussum 1926 hat beim SV Bislich einen Auswärtssieg eingefahren, der vor allem durch die Anfangsphase geprägt wurde. Beim 3:0 erwischte Mussum einen Start nach Maß, weil Mislem Mislemani die Partie praktisch sofort in die gewünschte Richtung lenkte. Erst traf er nach fünf Minuten zum 1:0, nur drei Minuten später legte er bereits das 2:0 nach. Für Bislich, das mit 31 Punkten weiter im unteren Tabellendrittel steht, war dieser frühe Doppelschlag ein schwerer Rückschlag, von dem sich die Gastgeber nicht mehr entscheidend erholten. Noch vor der Pause erhöhte Denis Gök zum Endstand (38.) und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Mussum festigt mit dem Sieg den achten Platz, steht nun bei 43 Punkten und verbessert zugleich seine Auswärtsbilanz in einer Saison, in der der Abstand nach unten durch den Dreier deutlich komfortabler wirkt.

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr TV Voerde TV Voerde FC Olympia Bocholt FC Olympia 15:15 PUSH

Spieltext TV Voerde - FC Olympia

Spieltext Vardingholt - RSV Praest

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Krechting Krechting GSV Viktoria Suderwick Suderwick 15:00 PUSH

Spieltext Krechting - Suderwick

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr SV Spellen SV Spellen PSV Wesel PSV Wesel II 15:15 PUSH

Spieltext SV Spellen - PSV Wesel II

Spieltext Rheingold E. - Haffen-Mehr

Spieltext SV Vrasselt - Biemenhorst II

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - TuB Bocholt

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - FC Olympia Bocholt

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr PSV Wesel II - VfB Rheingold Emmerich

So., 17.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SV Bislich

So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TV Voerde

So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Emmerich-Vrasselt

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Krechting

So., 17.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - DJK Rhede

Do., 21.05.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Spellen



33. Spieltag

Do., 28.05.26 19:30 Uhr SV Spellen - SV Brünen

Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - TuS Haffen-Mehr

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TV Voerde

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SC Grün-Weiß Vardingholt

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - PSV Wesel II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - RSV Praest

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - VfR Mehrhoog

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - GSV Viktoria Suderwick

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Biemenhorst II

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