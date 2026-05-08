 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

DJK Rhede siegt weiter, Mussum startet im Eiltempo, SV Brünen stark

DJK Rhede bleibt in der Kreisliga A Rees-Bocholt nach dem 2:0 gegen VfR Mehrhoog souverän Erster, während SC TuB Mussum 1926 und SV Brünen klare Siege feiern.

von André Nückel · Heute, 22:35 Uhr · 0 Leser
Ist mit seinem Team Tabellenführer: Björn Kräbber.
Ist mit seinem Team Tabellenführer: Björn Kräbber. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Der 31. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt bringt klare Ergebnisse: DJK Rhede baut die starke Saison gegen VfR Mehrhoog aus, SC TuB Mussum 1926 startet bei SV Bislich rasant, und SV Brünen holt im Tabellenkeller wichtige Punkte gegen TuB Bocholt.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt

Heute, 20:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
2
0
Abpfiff

DJK Rhede hat seine Ausnahmestellung in der Kreisliga A Rees-Bocholt weiter untermauert und das Heimspiel gegen VfR Mehrhoog mit 2:0 gewonnen. Der Tabellenführer, der nun bei 86 Punkten aus 31 Spielen steht und nur eine Niederlage in der Bilanz hat, stellte bereits vor der Pause die Weichen. Ben Schücker brachte Rhede nach 28 Minuten mit 1:0 in Führung und sorgte damit für die Grundlage eines weiteren kontrollierten Erfolgs. Mehrhoog, als Tabellenfünfter weiterhin solide platziert, hielt das Spiel lange offen, musste in der Schlussphase aber den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Tobias Heinrichs traf zum 2:0 (81.) und machte den Heimsieg endgültig perfekt. Rhede bleibt damit klar vor VfB Rheingold Emmerich, das zwar ein Spiel weniger absolviert hat, aber weiterhin sieben Punkte Rückstand aufweist.

Heute, 19:30 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
3
0

SV Brünen hat im Heimspiel gegen TuB Bocholt einen wichtigen 3:0-Erfolg gefeiert und damit im Tabellenkeller ein klares Zeichen gesetzt, ohne dass die Lage bereits vollständig entspannt wäre. Brünen ging früh in Führung, weil Luca Tom Terhardt nach zwölf Minuten das 1:0 erzielte. Gegen den Tabellenelften aus Bocholt blieb die Mannschaft auch nach dem Seitenwechsel effektiv: Lars Angenendt traf in der 49. Minute zum 2:0 und verschaffte den Gastgebern damit eine deutlich bessere Ausgangslage für die zweite Hälfte. Bocholt fand anschließend keinen Weg zurück in die Partie, ehe Neo Elisha Backhaus den Endstand markierte (88.). Brünen zieht mit nun 32 Punkten zumindest nach Punkten mit PSV Wesel II gleich und bleibt knapp vor Bislich. Für TuB Bocholt bedeutet die Niederlage, dass der Abstand auf die obere Tabellenhälfte weiter groß bleibt.

Heute, 19:30 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
0
3
Abpfiff

SC TuB Mussum 1926 hat beim SV Bislich einen Auswärtssieg eingefahren, der vor allem durch die Anfangsphase geprägt wurde. Beim 3:0 erwischte Mussum einen Start nach Maß, weil Mislem Mislemani die Partie praktisch sofort in die gewünschte Richtung lenkte. Erst traf er nach fünf Minuten zum 1:0, nur drei Minuten später legte er bereits das 2:0 nach. Für Bislich, das mit 31 Punkten weiter im unteren Tabellendrittel steht, war dieser frühe Doppelschlag ein schwerer Rückschlag, von dem sich die Gastgeber nicht mehr entscheidend erholten. Noch vor der Pause erhöhte Denis Gök zum Endstand (38.) und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Mussum festigt mit dem Sieg den achten Platz, steht nun bei 43 Punkten und verbessert zugleich seine Auswärtsbilanz in einer Saison, in der der Abstand nach unten durch den Dreier deutlich komfortabler wirkt.

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
15:15
Spieltext TV Voerde - FC Olympia

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
15:00
Spieltext Vardingholt - RSV Praest

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
15:00
Spieltext Krechting - Suderwick

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
15:15
Spieltext SV Spellen - PSV Wesel II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
15:00
Spieltext Rheingold E. - Haffen-Mehr

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
15:30
Spieltext SV Vrasselt - Biemenhorst II

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - TuB Bocholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - FC Olympia Bocholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr PSV Wesel II - VfB Rheingold Emmerich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SV Bislich
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TV Voerde
So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Emmerich-Vrasselt
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Krechting
So., 17.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - DJK Rhede
Do., 21.05.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Spellen

33. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr SV Spellen - SV Brünen
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - TuS Haffen-Mehr
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TV Voerde
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SC Grün-Weiß Vardingholt
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - PSV Wesel II
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - RSV Praest
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - VfR Mehrhoog
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - GSV Viktoria Suderwick
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Biemenhorst II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Rees-Bocholt

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